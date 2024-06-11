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В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403" - РИА Новости, 11.06.2024
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10:21 11.06.2024 (обновлено: 13:33 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/moskvich-1952117313.html
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403" - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"
Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:21
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происшествия
нева (река)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка Росгвардии в Telegram-канале. &quot;Возле причала &quot;Медный всадник&quot; водолазы Росгвардии разыскали на глубине около шести метров покрытый илом и обрастаниями предположительно &quot;Москвич-403&quot;, выпускавшийся с 1962 по 1965 год&quot;, — говорится в публикации.Выяснилось, что находка не представляет никакой опасности для судоходства и гидротехнических сооружений. В Росгвардии пояснили, что водолазы Северо-Западного округа регулярно проводят обследование акватории Невы на наличие взрывоопасных предметов и зачастую обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
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происшествия, нева (река), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нева (река), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"

"Москвич", который выпускали в 1962-1965 годах, нашли на дне Невы

© Росгвардия. Северо-Западный округАвтомобиль, затонувший в Неве в центре Санкт-Петербурга. Кадр видео
Автомобиль, затонувший в Неве в центре Санкт-Петербурга. Кадр видео
© Росгвардия. Северо-Западный округ
Автомобиль, затонувший в Неве в центре Санкт-Петербурга. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка Росгвардии в Telegram-канале.
«

"Возле причала "Медный всадник" водолазы Росгвардии разыскали на глубине около шести метров покрытый илом и обрастаниями предположительно "Москвич-403", выпускавшийся с 1962 по 1965 год", — говорится в публикации.

Выяснилось, что находка не представляет никакой опасности для судоходства и гидротехнических сооружений.
В Росгвардии пояснили, что водолазы Северо-Западного округа регулярно проводят обследование акватории Невы на наличие взрывоопасных предметов и зачастую обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
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ПроисшествияНева (река)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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