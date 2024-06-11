https://ria.ru/20240611/moskvich-1952117313.html

В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"

В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403" - РИА Новости, 11.06.2024

В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"

Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T10:21

2024-06-11T10:21

2024-06-11T13:33

происшествия

нева (река)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка Росгвардии в Telegram-канале. "Возле причала "Медный всадник" водолазы Росгвардии разыскали на глубине около шести метров покрытый илом и обрастаниями предположительно "Москвич-403", выпускавшийся с 1962 по 1965 год", — говорится в публикации.Выяснилось, что находка не представляет никакой опасности для судоходства и гидротехнических сооружений. В Росгвардии пояснили, что водолазы Северо-Западного округа регулярно проводят обследование акватории Невы на наличие взрывоопасных предметов и зачастую обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html

нева (река)

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происшествия, нева (река), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)