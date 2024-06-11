https://ria.ru/20240611/moskvich-1952117313.html
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403" - РИА Новости, 11.06.2024
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"
Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T10:21
2024-06-11T10:21
2024-06-11T13:33
происшествия
нева (река)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952117900_70:0:2532:1385_1920x0_80_0_0_ee0933d40041751766cc01bcf92b13d3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн — РИА Новости. Водолазы обнаружили на дне Невы в центре Санкт-Петербурга автомобиль "Москвич-403" выпуска начала 1960-х, сообщила пресс-служба Северо-Западного главка Росгвардии в Telegram-канале. "Возле причала "Медный всадник" водолазы Росгвардии разыскали на глубине около шести метров покрытый илом и обрастаниями предположительно "Москвич-403", выпускавшийся с 1962 по 1965 год", — говорится в публикации.Выяснилось, что находка не представляет никакой опасности для судоходства и гидротехнических сооружений. В Росгвардии пояснили, что водолазы Северо-Западного округа регулярно проводят обследование акватории Невы на наличие взрывоопасных предметов и зачастую обнаруживают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240330/snaryad-1936814819.html
нева (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952117900_324:0:2171:1385_1920x0_80_0_0_18b8e7c59db6ca78e5fbd2a3c1da0b0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нева (река), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нева (река), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге на дне Невы нашли автомобиль "Москвич-403"
"Москвич", который выпускали в 1962-1965 годах, нашли на дне Невы