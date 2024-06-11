https://ria.ru/20240611/lavrov-1952189646.html

Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров

Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024

Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров

Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:56

2024-06-11T14:56

2024-06-11T15:18

россия

сергей лавров

нижний новгород

брикс

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

россия

нижний новгород

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россия, сергей лавров, нижний новгород, брикс, в мире