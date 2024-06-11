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Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
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14:56 11.06.2024 (обновлено: 15:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/lavrov-1952189646.html
Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров
Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров
Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:56
2024-06-11T15:18
россия
сергей лавров
нижний новгород
брикс
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС.Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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россия, сергей лавров, нижний новгород, брикс, в мире
Россия, Сергей Лавров, Нижний Новгород, БРИКС, В мире
Россия видит попытки Запада разыграть ядерную карту, заявил Лавров

Лавров: РФ видит попытки западных стран разыграть ядерную карту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел БРИКС.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
 
РоссияСергей ЛавровНижний НовгородБРИКСВ мире
 
 
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