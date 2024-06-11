https://ria.ru/20240611/lavrov-1952148379.html

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Турции на полях совещания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге принципиальные... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:26

2024-06-11T12:26

2024-06-11T13:04

россия

ближний восток

закавказье

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Турции на полях совещания министров иностранных дел БРИКС изложил турецкому коллеге принципиальные оценки России ситуации вокруг украинского конфликта, главы МИД также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Закавказье, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году."Были затронуты основные аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также на некоторых международных площадках. Сергей Лавров информировал турецкого коллегу о приоритетах российского председательства в БРИКС. Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта", - говорится в сообщении.Отмечается, что министры также провели "сверку часов" по актуальным вопросам двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, особый упор с российской стороны был сделан на необходимость продолжения плотного взаимодействия в интересах решения текущих вопросов, дальнейшего расширения связей и поиска перспективных сфер взаимодействия.

https://ria.ru/20240610/mid-1952032680.html

россия

ближний восток

закавказье

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россия, ближний восток, закавказье, сергей лавров, брикс