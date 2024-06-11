https://ria.ru/20240611/koreya-1952092773.html
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол
Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:25
2024-06-11T06:25
2024-06-11T06:25
россия
москва
корейский полуостров
георгий зиновьев
снг
шос
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg
СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с КНДР, при этом между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем и также сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. "Российская Федерация готова и впредь вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Этому также способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с нашим близким соседом и давним партнером - КНДР", - заявил посол на мероприятии в посольстве по случаю Дня России, с сожалением отметив, что обстановка в регионе снова встала на "путь эскалации и противостояния". По его словам, Москва неизменно исходит из того, что ключ к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон. Посол также заявил, что Россия "твердо намерена" и далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на "справедливых" демократических принципах. При этом, РФ заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. По словам посла, этот же принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея. Зиновьев напомнил, что в июле текущего года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей. "Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров. Между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем. Сохраняется значительный потенциал для взаимовыгодной кооперации в практических областях", - заявил посол. Он отметил и "неподдельный интерес" в Южной Корее к русской литературе и искусству, культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.
https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html
https://ria.ru/20240516/koreya-1946318261.html
https://ria.ru/20240502/potentsial-1943565964.html
россия
москва
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2187:1640_1920x0_80_0_0_67d8d24e38872e87562ef9e8c4a82e46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, корейский полуостров, георгий зиновьев, снг, шос, брикс, в мире, кндр (северная корея), южная корея
Россия, Москва, Корейский полуостров, Георгий Зиновьев, СНГ, ШОС, БРИКС, В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол
Зиновьев: контакты России с КНДР способствуют решению вопросов мира в регионе
СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с КНДР, при этом между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем и также сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.
"Российская Федерация готова и впредь вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Этому также способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с нашим близким соседом и давним партнером - КНДР", - заявил посол на мероприятии в посольстве по случаю Дня России, с сожалением отметив, что обстановка в регионе снова встала на "путь эскалации и противостояния".
По его словам, Москва неизменно исходит из того, что ключ к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон.
Посол также заявил, что Россия "твердо намерена" и далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на "справедливых" демократических принципах.
При этом, РФ заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН
на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. По словам посла, этот же принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея.
Зиновьев напомнил, что в июле текущего года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей.
"Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров. Между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем. Сохраняется значительный потенциал для взаимовыгодной кооперации в практических областях", - заявил посол.
Он отметил и "неподдельный интерес" в Южной Корее к русской литературе и искусству, культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.