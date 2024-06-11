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Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
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06:25 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/koreya-1952092773.html
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол
Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:25
2024-06-11T06:25
россия
москва
корейский полуостров
георгий зиновьев
снг
шос
брикс
в мире
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СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с КНДР, при этом между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем и также сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. "Российская Федерация готова и впредь вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Этому также способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с нашим близким соседом и давним партнером - КНДР", - заявил посол на мероприятии в посольстве по случаю Дня России, с сожалением отметив, что обстановка в регионе снова встала на "путь эскалации и противостояния". По его словам, Москва неизменно исходит из того, что ключ к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон. Посол также заявил, что Россия "твердо намерена" и далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на "справедливых" демократических принципах. При этом, РФ заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. По словам посла, этот же принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея. Зиновьев напомнил, что в июле текущего года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей. "Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров. Между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем. Сохраняется значительный потенциал для взаимовыгодной кооперации в практических областях", - заявил посол. Он отметил и "неподдельный интерес" в Южной Корее к русской литературе и искусству, культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.
https://ria.ru/20240605/putin-1950842602.html
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https://ria.ru/20240502/potentsial-1943565964.html
россия
москва
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
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россия, москва, корейский полуостров, георгий зиновьев, снг, шос, брикс, в мире, кндр (северная корея), южная корея
Россия, Москва, Корейский полуостров, Георгий Зиновьев, СНГ, ШОС, БРИКС, В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея
Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол

Зиновьев: контакты России с КНДР способствуют решению вопросов мира в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с КНДР, при этом между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем и также сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.
"Российская Федерация готова и впредь вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Этому также способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с нашим близким соседом и давним партнером - КНДР", - заявил посол на мероприятии в посольстве по случаю Дня России, с сожалением отметив, что обстановка в регионе снова встала на "путь эскалации и противостояния".
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
КНДР неоднократно демонстрировала желание договариваться, заявил Путин
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По его словам, Москва неизменно исходит из того, что ключ к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон.
Посол также заявил, что Россия "твердо намерена" и далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на "справедливых" демократических принципах.
При этом, РФ заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. По словам посла, этот же принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея.
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Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей
16 мая, 07:45
Зиновьев напомнил, что в июле текущего года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей.
"Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров. Между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем. Сохраняется значительный потенциал для взаимовыгодной кооперации в практических областях", - заявил посол.
Он отметил и "неподдельный интерес" в Южной Корее к русской литературе и искусству, культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.
Георгий Зиновьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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2 мая, 20:20
 
РоссияМоскваКорейский полуостровГеоргий ЗиновьевСНГШОСБРИКСВ миреКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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