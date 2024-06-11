https://ria.ru/20240611/koreya-1952092773.html

Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол

Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2024

Россия будет вносить вклад в обеспечение мира в Корее, заявил посол

Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T06:25

2024-06-11T06:25

2024-06-11T06:25

россия

москва

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георгий зиновьев

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СЕУЛ, 11 июн – РИА Новости. Россия готова и далее вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове, и этому способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с КНДР, при этом между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем и также сохраняется потенциал для взаимовыгодной кооперации, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. "Российская Федерация готова и впредь вносить конструктивный вклад в решение комплексных вопросов обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Этому также способствует поддержание устойчивой коммуникации и разноплановых связей с нашим близким соседом и давним партнером - КНДР", - заявил посол на мероприятии в посольстве по случаю Дня России, с сожалением отметив, что обстановка в регионе снова встала на "путь эскалации и противостояния". По его словам, Москва неизменно исходит из того, что ключ к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, укреплению доверия, выработке системных характеристик безопасности с учётом озабоченностей всех вовлечённых сторон. Посол также заявил, что Россия "твердо намерена" и далее противостоять попыткам подорвать мир и безопасность на глобальном и региональном уровне, защищать равноправие стран, фундаментальные нормы международного права, работая и развивая сотрудничество с партнерами в рамках СНГ, ШОС, БРИКС и других форматах, которые построены на "справедливых" демократических принципах. При этом, РФ заинтересована в выстраивании отвечающей этим принципам системы международных отношений с опорой на центральную роль ООН на основе уважения интересов всех участников мирового общения, невмешательства во внутренние дела и цивилизационного многообразия. По словам посла, этот же принцип относится и к развитию двухсторонних отношений с Республикой Корея. Зиновьев напомнил, что в июле текущего года исполняется 140 лет со дня подписания первого договора о дружбе и торговле между Россией и Кореей. "Наши страны и народы объединяют общая история, включая совместную борьбу за независимость Кореи, в ходе которой отдали в своей жизни тысячи наших солдат и офицеров. Между Москвой и Сеулом нет неразрешимых политических проблем. Сохраняется значительный потенциал для взаимовыгодной кооперации в практических областях", - заявил посол. Он отметил и "неподдельный интерес" в Южной Корее к русской литературе и искусству, культуре и выразил уверенность, что продолжение двустороннего диалога и сотрудничества отвечает коренным интересам российского и корейского народов.

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https://ria.ru/20240502/potentsial-1943565964.html

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