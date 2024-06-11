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Сенаторам рассказали о потребности Тюмени в новом корпусе клиники - РИА Новости, 11.06.2024
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Тюменская область
 
12:10 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/klinika-1952141544.html
Сенаторам рассказали о потребности Тюмени в новом корпусе клиники
Сенаторам рассказали о потребности Тюмени в новом корпусе клиники - РИА Новости, 11.06.2024
Сенаторам рассказали о потребности Тюмени в новом корпусе клиники
Строительство приемно-диагностического корпуса в областной клинической больнице №2 необходимо не только городу Тюмени, но и всему региону, заявил губернатор... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:10
2024-06-11T12:10
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ТЮМЕНЬ, 11 июн – РИА Новости. Строительство приемно-диагностического корпуса в областной клинической больнице №2 необходимо не только городу Тюмени, но и всему региону, заявил губернатор Александр Моор по итогам выездного совещания Совета Федерации РФ, которое состоялось в понедельник в правительстве региона. Делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Тюмени представили проект приемно-диагностического корпуса. Это один из объектов, который внесен в постановление Cовфеда по итогам дней Тюменской области. Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение областной клинической больницы №2, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы. "Сенаторы убедились, что этот корпус нужен. Областная больница №2 — очень крупное медицинское учреждение. Безусловно, корпус приемно-диагностический нужен, поскольку сама больница работает скорее как больница экстренной неотложной помощи", - рассказал журналистам губернатор Александр Моор после совещания. По его словам, медучреждение принимает по 390 тысяч пациентов в год, в пиковые дни прием за сутки превышает 1300 человек, что почти в два с половиной раза превышает его пропускную способность. Новый корпус позволит увеличить количество мест, в том числе прием до 1600 пациентов в сутки, оптимально маршрутизировать пациентов, поддерживать уровень качества оказания медицинской помощи. В новом здании разместят приемное, реанимационное и хирургическое отделения, операционный блок. "С нашей стороны сейчас ведется проектирование. Мы будем максимально стараться, чтобы до конца текущего года проект прошел главгосэкспертизу для того, чтобы заявиться в бюджетных циклах 2026-2028 годов. Но сможем начать строительство сами, потому что объект важный, объект нужный не только для города Тюмени, но и для всего региона", - подчеркнул губернатор.
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здоровье - общество, тюмень, россия, тюменская область, александр моор, совет федерации рф
Тюменская область, Здоровье - Общество, Тюмень, Россия, Тюменская область, Александр Моор, Совет Федерации РФ

Сенаторам рассказали о потребности Тюмени в новом корпусе клиники

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник в регистратуре. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 июн – РИА Новости. Строительство приемно-диагностического корпуса в областной клинической больнице №2 необходимо не только городу Тюмени, но и всему региону, заявил губернатор Александр Моор по итогам выездного совещания Совета Федерации РФ, которое состоялось в понедельник в правительстве региона.
Делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Тюмени представили проект приемно-диагностического корпуса. Это один из объектов, который внесен в постановление Cовфеда по итогам дней Тюменской области. Сенаторы осмотрели действующее приемное отделение областной клинической больницы №2, побывали на территории будущего нового корпуса, ознакомились с его макетом и пообщались с руководством больницы.
«
"Сенаторы убедились, что этот корпус нужен. Областная больница №2 — очень крупное медицинское учреждение. Безусловно, корпус приемно-диагностический нужен, поскольку сама больница работает скорее как больница экстренной неотложной помощи", - рассказал журналистам губернатор Александр Моор после совещания.
По его словам, медучреждение принимает по 390 тысяч пациентов в год, в пиковые дни прием за сутки превышает 1300 человек, что почти в два с половиной раза превышает его пропускную способность. Новый корпус позволит увеличить количество мест, в том числе прием до 1600 пациентов в сутки, оптимально маршрутизировать пациентов, поддерживать уровень качества оказания медицинской помощи. В новом здании разместят приемное, реанимационное и хирургическое отделения, операционный блок.
"С нашей стороны сейчас ведется проектирование. Мы будем максимально стараться, чтобы до конца текущего года проект прошел главгосэкспертизу для того, чтобы заявиться в бюджетных циклах 2026-2028 годов. Но сможем начать строительство сами, потому что объект важный, объект нужный не только для города Тюмени, но и для всего региона", - подчеркнул губернатор.
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