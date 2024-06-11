https://ria.ru/20240611/izmeneniya-1952141112.html

Депутаты Ростовской области поддержали изменения в налоговой системе России

Депутаты Ростовской области поддержали изменения в налоговой системе России - РИА Новости, 11.06.2024

Депутаты Ростовской области поддержали изменения в налоговой системе России

Предложения об изменении налоговой системы в РФ являются необходимыми, своевременными и отвечающими на запрос общества на справедливость, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:29

2024-06-11T14:29

2024-06-11T14:29

ростовская область

россия

ростовская область

александр ищенко

госдума рф

законодательное собрание ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн — РИА Новости. Предложения об изменении налоговой системы в РФ являются необходимыми, своевременными и отвечающими на запрос общества на справедливость, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект с изменениями в Налоговый кодекс РФ. Среди них, в частности, расширенная прогрессия НДФЛ: нынешняя базовая ставка в 13% сохранится для дохода до 2,4 миллиона рублей в год, затем она будет плавно повышаться до 22%. Также предлагается повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25%. При этом для компаний, направляющих прибыль на инвестиции, предусмотрен федеральный инвестиционный вычет. "У законодательного собрания Ростовской области нет никаких возражений либо дополнений к предложенным федеральным правительством законопроектам. Считаем их своевременными, справедливыми и объективно необходимыми для реализации стратегических целей развития нашей страны и отвечающим интересам регионального развития Донского края", - сказал Ищенко. Он отметил, что предложенные изменения являются очень важными, поскольку позволяют сформировать баланс интересов государства, общества и бизнеса, а также полностью отвечают запросу на справедливость налогообложения. Ищенко напомнил, что прогрессивное налогообложение затронет лишь чуть более 3% работающего населения. При этом деньги от повышения налогов пойдут в том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов: "Молодежь и дети", "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь". Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дорог, увеличит финансирование развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий. Средства пойдут на развитие принципиально новых секторов и отраслей, а также социальную сферу.

https://ria.ru/20240603/volodin-1950285776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ростовская область, александр ищенко, госдума рф, законодательное собрание ростовской области