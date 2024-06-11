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При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько получили ранения при израильской атаке по жилому дому в северной части города Газа, сообщает телеканал Al РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:21
2024-06-11T06:21
2024-06-11T06:21
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько получили ранения при израильской атаке по жилому дому в северной части города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "По меньшей мере восемь человек, большинство из них дети, погибли, и ещё несколько получили ранения в результате израильской атаки на жилое помещение в городе Газа", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, помещение находилось в районе Аль-Дарадж в северной части города.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ
Al Jazeera: при атаке Израиля на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек