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При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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06:21 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/gaza-1952092635.html
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ
По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько получили ранения при израильской атаке по жилому дому в северной части города Газа, сообщает телеканал Al РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:21
2024-06-11T06:21
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
израиль
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько получили ранения при израильской атаке по жилому дому в северной части города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "По меньшей мере восемь человек, большинство из них дети, погибли, и ещё несколько получили ранения в результате израильской атаки на жилое помещение в городе Газа", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, помещение находилось в районе Аль-Дарадж в северной части города.
https://ria.ru/20240610/konflikt-1915630213.html
палестина
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, Израиль
При атаке на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек, пишут СМИ

Al Jazeera: при атаке Израиля на жилой дом в секторе Газа погибли восемь человек

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли и ещё несколько получили ранения при израильской атаке по жилому дому в северной части города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.
"По меньшей мере восемь человек, большинство из них дети, погибли, и ещё несколько получили ранения в результате израильской атаки на жилое помещение в городе Газа", - говорится в сообщении телеканала. По его информации, помещение находилось в районе Аль-Дарадж в северной части города.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаИзраиль
 
 
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