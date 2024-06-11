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Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку - РИА Новости, 11.06.2024
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15:50 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/bolgariya-1952194464.html
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку - РИА Новости, 11.06.2024
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку
Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:50
2024-06-11T15:50
в мире
болгарская социалистическая партия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских выборах, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Нинова возглавляет социалистов с 2016 года. На состоявшихся 9 июня выборах БСП получила только 7,06% голосов, заняв пятое место среди семи партий, преодолевших четырехпроцентный барьер. "Я оцениваю наши результаты как катастрофические. Поэтому я беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку, созываю Национальный совет (партии)", - заявила 55-летняя Нинова на брифинге. Национальный совет БСП должен решить, принимать ли отставку Ниновой, после чего съезд может избрать нового лидера партии.
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в мире, болгарская социалистическая партия, болгария
В мире, Болгарская социалистическая партия, Болгария
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку

Болгарская социалистка Корнелия Нинова уйдет в отставку после неудачи на выборах

© AFP 2024 / NIKOLAY DOYCHINOVЛидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова
Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AFP 2024 / NIKOLAY DOYCHINOV
Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских выборах, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Нинова возглавляет социалистов с 2016 года. На состоявшихся 9 июня выборах БСП получила только 7,06% голосов, заняв пятое место среди семи партий, преодолевших четырехпроцентный барьер.
"Я оцениваю наши результаты как катастрофические. Поэтому я беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку, созываю Национальный совет (партии)", - заявила 55-летняя Нинова на брифинге.
Национальный совет БСП должен решить, принимать ли отставку Ниновой, после чего съезд может избрать нового лидера партии.
Избиратели голосуют на избирательном участке в Софии во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Процедура выборов в парламент Болгарии
9 июня, 01:30
 
В миреБолгарская социалистическая партияБолгария
 
 
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