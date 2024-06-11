https://ria.ru/20240611/bolgariya-1952194464.html

Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку

Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку - РИА Новости, 11.06.2024

Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку

Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

2024-06-11T15:50

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болгарская социалистическая партия

болгария

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских выборах, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Нинова возглавляет социалистов с 2016 года. На состоявшихся 9 июня выборах БСП получила только 7,06% голосов, заняв пятое место среди семи партий, преодолевших четырехпроцентный барьер. "Я оцениваю наши результаты как катастрофические. Поэтому я беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку, созываю Национальный совет (партии)", - заявила 55-летняя Нинова на брифинге. Национальный совет БСП должен решить, принимать ли отставку Ниновой, после чего съезд может избрать нового лидера партии.

https://ria.ru/20240609/bolgariya-1951540538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, болгарская социалистическая партия, болгария