https://ria.ru/20240611/bolgariya-1952194464.html
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку - РИА Новости, 11.06.2024
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку
Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:50
2024-06-11T15:50
2024-06-11T15:50
в мире
болгарская социалистическая партия
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952204821_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_8d2e5c260679f25764b11c13eb5dfbdb.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских выборах, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Нинова возглавляет социалистов с 2016 года. На состоявшихся 9 июня выборах БСП получила только 7,06% голосов, заняв пятое место среди семи партий, преодолевших четырехпроцентный барьер. "Я оцениваю наши результаты как катастрофические. Поэтому я беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку, созываю Национальный совет (партии)", - заявила 55-летняя Нинова на брифинге. Национальный совет БСП должен решить, принимать ли отставку Ниновой, после чего съезд может избрать нового лидера партии.
https://ria.ru/20240609/bolgariya-1951540538.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952204821_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d775bc1681b6eca2a7874215b1517c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгарская социалистическая партия, болгария
В мире, Болгарская социалистическая партия, Болгария
Лидер Болгарской социалистической партии объявила об уходе в отставку
Болгарская социалистка Корнелия Нинова уйдет в отставку после неудачи на выборах
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Многолетний лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова объявила об уходе в отставку после слабых результатов на досрочных парламентских выборах, сообщает Болгарское национальное телевидение
(БНТ).
Нинова возглавляет социалистов с 2016 года. На состоявшихся 9 июня выборах БСП получила только 7,06% голосов, заняв пятое место среди семи партий, преодолевших четырехпроцентный барьер.
"Я оцениваю наши результаты как катастрофические. Поэтому я беру на себя политическую ответственность и подаю в отставку, созываю Национальный совет (партии)", - заявила 55-летняя Нинова на брифинге.
Национальный совет БСП должен решить, принимать ли отставку Ниновой, после чего съезд может избрать нового лидера партии.