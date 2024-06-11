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В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа - РИА Новости, 11.06.2024
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15:49 11.06.2024 (обновлено: 15:50 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/assanzh-1952206673.html
В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа
В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа - РИА Новости, 11.06.2024
В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа
Высокий суд Лондона рассмотрит 9-10 июля апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против его экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:49
2024-06-11T15:50
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Высокий суд Лондона рассмотрит 9-10 июля апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против его экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британский минюст. "Слушания по апелляции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против экстрадиции из Великобритании в США пройдут в следующем месяце", - пишет СМИ, уточняя, что двудневные слушания пройдут 9-10 июля. Высокий суд Лондона 20 мая вынес решение, позволяющее Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
https://ria.ru/20240221/assanzh-1928840197.html
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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, джо байден, wikileaks
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, Джо Байден, WikiLeaks
В Лондоне 9-10 июля рассмотрят апелляцию Ассанжа

Британский суд рассмотрит апелляцию Ассанжа против экстрадиции в США9-10 июля

© AP Photo / PA / Victoria JonesОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / PA / Victoria Jones
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Высокий суд Лондона рассмотрит 9-10 июля апелляцию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против его экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на британский минюст.
"Слушания по апелляции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа против экстрадиции из Великобритании в США пройдут в следующем месяце", - пишет СМИ, уточняя, что двудневные слушания пройдут 9-10 июля.
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Высокий суд Лондона 20 мая вынес решение, позволяющее Ассанжу обжаловать решение о его экстрадиции в США. Супруга Ассанжа призывала президента США Джо Байдена прекратить дело против основателя Wikileaks.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и Высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам предыдущую апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
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В миреСШАЛондонВеликобританияДжулиан АссанжДжо БайденWikiLeaks
 
 
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