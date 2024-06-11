https://ria.ru/20240611/aktivy-1952292759.html

На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ

На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024

На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ

Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:22

2024-06-11T22:22

2024-06-11T22:45

g7

вооруженные силы украины

италия

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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге."Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению", — сказал он.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов России для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов России, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.

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