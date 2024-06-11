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На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 11.06.2024 (обновлено: 22:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/aktivy-1952292759.html
На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ
На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2024
На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ
Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:22
2024-06-11T22:45
g7
вооруженные силы украины
италия
россия
санкции в отношении россии
украина
специальная военная операция на украине
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге."Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению", — сказал он.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов России для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов России, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
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g7, вооруженные силы украины, италия, россия, санкции в отношении россии, украина, джон кирби, евросоюз, сша, в мире
G7, Вооруженные силы Украины, Италия, Россия, Санкции в отношении России, Украина, Специальная военная операция на Украине, Джон Кирби, Евросоюз, США, В мире
На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ

На саммите G7 в Италии объявят о новых шагах по использованию активов РФ для ВСУ

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.
"Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению", — сказал он.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 08:00

Саммит G7 будет проходить с 13 по 15 июля в городе Фазано, Италия.

После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов России для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов России, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеG7Вооруженные силы УкраиныИталияРоссияСанкции в отношении РоссииУкраинаДжон КирбиЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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