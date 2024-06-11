На саммите G7 объявят о планах по использованию активов России для ВСУ
На саммите G7 в Италии объявят о новых шагах по использованию активов РФ для ВСУ
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран — участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Страны G7 объявят о новых шагах по использованию замороженных российских активов в интересах Украины на предстоящем саммите в Италии, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.
"Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь их восстановлению", — сказал он.
Саммит G7 будет проходить с 13 по 15 июля в городе Фазано, Италия.
Ранее американские власти и западные СМИ сообщали, что в настоящее время обсуждается использование доходов от замороженных активов России для погашения кредита, который США могут дать Украине. По информации Financial Times, США подталкивают страны G7 к тому, чтобы передать Украине кредит, который предлагает выплачивать за счет будущих доходов от замороженных на Западе активов России, по большей части находящихся в Европе. Ранее страны ЕС планировали использовать средства, полученные от инвестирования активов России, для пополнения специального фонда для закупки вооружений для Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов.