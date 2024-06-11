https://ria.ru/20240611/adygeya-1952290890.html
Глава Адыгеи рассказал о планах развития туризма в республике до 2030 года
Глава Адыгеи рассказал о планах развития туризма в республике до 2030 года - РИА Новости, 11.06.2024
Глава Адыгеи рассказал о планах развития туризма в республике до 2030 года
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на выставке-форуме "Россия" презентовал туристический кластер региона и рассказал о планах его развития до 2030 года, сообщает... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:00
2024-06-11T22:00
2024-06-11T22:00
республика адыгея
республика адыгея
северный кавказ
россия
москва
мурат кумпилов
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952290279_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fc32eeff6a24d0a7395bad3c1a256b98.jpg
МАЙКОП, 11 июн - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на выставке-форуме "Россия" презентовал туристический кластер региона и рассказал о планах его развития до 2030 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства. На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошла пленарная сессия "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион", в которой приняли участие представители регионов юга России, говорится в сообщении. На сессии речь шла о социально-экономическом развитии Северного Кавказа до 2030 года, в том числе с учетом нового президентского указа, а также об основных векторах раскрытия потенциала макрорегиона. "Глава Адыгеи Мурат Кумпилов презентовал туристический кластер республики, обозначил план развития отрасли до 2030 года", - добавляется в релизе. В Адыгее сейчас реализуются два якорных проекта: всесезонный экокурорт "Лагонаки" и промышленная зона в Тахтамукайском районе, которая станет производственной площадкой для предприятий малого и среднего бизнеса. Еще одной точкой притяжения станет этнопарк, который сейчас создается на Дегуакской поляне в Майкопском районе. "Планируем и дальше развивать туризм в Адыгее. В этих целях планомерно увеличиваем число гостиниц, ведем строительство модульных отелей, популяризируем аграрный туризм, формируем термальный кластер. Особо важно и развитие туристического центра Майкопа. С этой целью в столице Адыгеи создается современное и удобное пространство для гостей и горожан, восстанавливаются исторические здания – объекты культурного наследия. Вклад туризма в ВРП республики сейчас составляет 2,9 %. Ожидаем, что через шесть лет этот показатель будет как минимум вдвое выше", - заявил Кумпилов в ходе презентации, тезисы которой он привел в своем телеграм.
https://ria.ru/20240605/soglasheniya-1950751437.html
https://ria.ru/20240516/adygeya-1946495001.html
https://ria.ru/20240227/natsproekty-1929840272.html
республика адыгея
северный кавказ
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952290279_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7042e79b0e03f801c5c7f57de9fddc83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, северный кавказ, россия, москва, мурат кумпилов, выставка-форум "россия"
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Северный Кавказ, Россия, Москва, Мурат Кумпилов, Выставка-форум "Россия"
Глава Адыгеи рассказал о планах развития туризма в республике до 2030 года
Глава Адыгеи рассказал о планах развития туризма в республике до 2030 года
МАЙКОП, 11 июн - РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на выставке-форуме "Россия" презентовал туристический кластер региона и рассказал о планах его развития до 2030 года, сообщает пресс-служба
республиканского правительства.
На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошла пленарная сессия "Пространство будущего: Северо-Кавказский макрорегион", в которой приняли участие представители регионов юга России, говорится в сообщении.
На сессии речь шла о социально-экономическом развитии Северного Кавказа до 2030 года, в том числе с учетом нового президентского указа, а также об основных векторах раскрытия потенциала макрорегиона.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов презентовал туристический кластер республики, обозначил план развития отрасли до 2030 года", - добавляется в релизе.
В Адыгее сейчас реализуются два якорных проекта: всесезонный экокурорт "Лагонаки" и промышленная зона в Тахтамукайском районе, которая станет производственной площадкой для предприятий малого и среднего бизнеса. Еще одной точкой притяжения станет этнопарк, который сейчас создается на Дегуакской поляне в Майкопском районе.
"Планируем и дальше развивать туризм в Адыгее. В этих целях планомерно увеличиваем число гостиниц, ведем строительство модульных отелей, популяризируем аграрный туризм, формируем термальный кластер. Особо важно и развитие туристического центра Майкопа. С этой целью в столице Адыгеи создается современное и удобное пространство для гостей и горожан, восстанавливаются исторические здания – объекты культурного наследия. Вклад туризма в ВРП республики сейчас составляет 2,9 %. Ожидаем, что через шесть лет этот показатель будет как минимум вдвое выше", - заявил Кумпилов в ходе презентации, тезисы которой он привел в своем телеграм.