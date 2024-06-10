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МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио - РИА Новости, 10.06.2024
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20:35 10.06.2024 (обновлено: 21:25 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/zhurnalist-1952057395.html
МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио
МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио - РИА Новости, 10.06.2024
МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио
Россия отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены, говорится в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:35
2024-06-10T21:25
россия
австрия
в мире
вена
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены, говорится в заявлении на сайте МИД."Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения ("ОРФ") Марии Книпс-Виттинг. Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России", — говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, если Вена продолжит дискриминацию российских журналистов, то Москва предпримет соответствующие действия в отношении австрийских представителей СМИ.При этом там добавили, что Россия рассмотрит возможность аккредитации новых журналистов "ОРФ" при обеспечении австрийским правительством условий для работы сотрудников российских медиа.Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ заявил, что российским журналистам на Западе чинят препятствия: запугивают, закрывают счета в банках и отбирают транспорт.
https://ria.ru/20240524/zhunalist-1948234884.html
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россия, австрия, в мире, вена, владимир путин
Россия, Австрия, В мире, Вена, Владимир Путин
МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио

МИД РФ отозвал аккредитацию у журналистки московского бюро австрийского "ОРФ"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Россия отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения "ОРФ" Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены, говорится в заявлении на сайте МИД.

По данным дипломатического ведомства, австрийские власти 30 апреля отозвали аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. После этого ему предписали покинуть европейскую страну в течение двух недель.

МИД 31 мая вызвал посла Австрии и выразил ему протест, предупредив об ответной реакции, если Вена не отменит это решение, нарушающее права российских журналистов.

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"Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения ("ОРФ") Марии Книпс-Виттинг. Десятого июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России", — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, если Вена продолжит дискриминацию российских журналистов, то Москва предпримет соответствующие действия в отношении австрийских представителей СМИ.
При этом там добавили, что Россия рассмотрит возможность аккредитации новых журналистов "ОРФ" при обеспечении австрийским правительством условий для работы сотрудников российских медиа.
Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ заявил, что российским журналистам на Западе чинят препятствия: запугивают, закрывают счета в банках и отбирают транспорт.
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