МИД отзывает аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио

По данным дипломатического ведомства, австрийские власти 30 апреля отозвали аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова. После этого ему предписали покинуть европейскую страну в течение двух недель.

МИД 31 мая вызвал посла Австрии и выразил ему протест, предупредив об ответной реакции, если Вена не отменит это решение, нарушающее права российских журналистов.