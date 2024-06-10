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В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания
В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания - РИА Новости, 10.06.2024
В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания
Прохожий избил беременную женщину в Москве после замечания, пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:59
2024-06-10T22:59
2024-06-10T23:57
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прохожий избил беременную женщину в Москве после замечания, пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале СК России."В социальных медиа сообщается, что в Москве прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес. Пострадавшую госпитализировали", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову передать материалы уголовного дела в производство следователей столичного СК. Центральный аппарат ведомства следит за исполнением поручения.
https://ria.ru/20240610/malchik-1951867056.html
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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания
СК РФ: в Москве прохожий избил беременную женщину, ее госпитализировали