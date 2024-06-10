https://ria.ru/20240610/zhenschina-1952073947.html

В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания

В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания - РИА Новости, 10.06.2024

В Москве прохожий избил беременную женщину после замечания

Прохожий избил беременную женщину в Москве после замечания, пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:59

2024-06-10T22:59

2024-06-10T23:57

происшествия

москва

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Прохожий избил беременную женщину в Москве после замечания, пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале СК России."В социальных медиа сообщается, что в Москве прохожий избил беременную девушку после того, как ему сделали замечание в ответ на небрежное обращение в ее адрес. Пострадавшую госпитализировали", — говорится в публикации.Возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову передать материалы уголовного дела в производство следователей столичного СК. Центральный аппарат ведомства следит за исполнением поручения.

https://ria.ru/20240610/malchik-1951867056.html

https://ria.ru/20240606/zaderzhanie-1951038856.html

москва

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происшествия, москва, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)