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СК возбудил уголовное дело из-за продажи земель в омском парке
СК возбудил уголовное дело из-за продажи земель в омском парке - РИА Новости, 10.06.2024
СК возбудил уголовное дело из-за продажи земель в омском парке
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за незаконной продажи земли в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:45
2024-06-10T15:45
2024-06-10T15:45
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за незаконной продажи земли в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, сообщили в пресс-службе ведомства. СК РФ начал проверку в связи с многочисленными жалобами жителей Омска из-за вырубки деревьев и застройки коммерческими объектами земель парка имени 30-летия ВЛКСМ компанией "Кедр", арендовавшей землю. "Следователи получили доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении должностными полномочиями заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлией Швецовой. Срок аренды земельного участка с ООО "Кедр" был ею продлен несмотря на то, что организация не приступила к строительству. Наличие договора аренды в дальнейшем позволило бы указанной организации приобрести землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой 2 апреля 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе. В СК подчеркнули, что несмотря на очевидные доказательства вины чиновницы, первый заместитель генпрокурора РФ Разинкин дважды отменял постановления о возбуждении уголовного дела. Также следователи выяснили, что права на земельные участки парка были приобретены с помощью мошеннических махинаций директором ООО "Кедр" Игорем Толчевым, депутатом регионального заксобрания Дмитрием Павловым и муниципальным депутатом Дмитрием Саханем. Вместо спортивно-развлекательных объектов они построили торговый центр, на втором же выдали асфальтированную площадку и недострой за спорткомплекс и получили земельный участок в собственность по сниженной цене без торгов, на третьем участке они хотели построить еще один ТЦ, добавляет СК РФ. "Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 159, ст. 303 УК РФ). В рамках уголовного дела следствием задержаны Павлов, Сахань и Толчев. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело из-за продажи земель в омском парке
СК завел дело из-за незаконной продажи земли в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ
ОМСК, 10 июн - РИА Новости.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за незаконной продажи земли в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, сообщили в пресс-службе ведомства
.
СК РФ начал проверку в связи с многочисленными жалобами жителей Омска
из-за вырубки деревьев и застройки коммерческими объектами земель парка имени 30-летия ВЛКСМ компанией "Кедр", арендовавшей землю.
"Следователи получили доказательства, свидетельствующие о злоупотреблении должностными полномочиями заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлией Швецовой. Срок аренды земельного участка с ООО "Кедр" был ею продлен несмотря на то, что организация не приступила к строительству. Наличие договора аренды в дальнейшем позволило бы указанной организации приобрести землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой 2 апреля 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями", - сообщили в пресс-службе.
В СК подчеркнули, что несмотря на очевидные доказательства вины чиновницы, первый заместитель генпрокурора РФ Разинкин дважды отменял постановления о возбуждении уголовного дела. Также следователи выяснили, что права на земельные участки парка были приобретены с помощью мошеннических махинаций директором ООО "Кедр" Игорем Толчевым, депутатом регионального заксобрания Дмитрием Павловым и муниципальным депутатом Дмитрием Саханем. Вместо спортивно-развлекательных объектов они построили торговый центр, на втором же выдали асфальтированную площадку и недострой за спорткомплекс и получили земельный участок в собственность по сниженной цене без торгов, на третьем участке они хотели построить еще один ТЦ, добавляет СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 159, ст. 303 УК РФ). В рамках уголовного дела следствием задержаны Павлов, Сахань и Толчев. В суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.