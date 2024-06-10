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СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/zelenskiy-1952017737.html
СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского
СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского - РИА Новости, 10.06.2024
СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского
Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием как для Владимира Зеленского, так и для немецкого правительства,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:28
2024-06-10T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
владимир зеленский
китай
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием как для Владимира Зеленского, так и для немецкого правительства, Германия не видит заинтересованности Глобального Юга в конференции по Украине, считает немецкий журнал Spiegel. "Отказ Народной Республики - жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", - пишет издание. Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не хотят отправлять на него своих глав государств или правительств, пишет издание. "Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", - заявил журналу неназванный немецкий дипломат. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Китай
СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского

Spiegel: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием как для Владимира Зеленского, так и для немецкого правительства, Германия не видит заинтересованности Глобального Юга в конференции по Украине, считает немецкий журнал Spiegel.
"Отказ Народной Республики - жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ
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Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не хотят отправлять на него своих глав государств или правительств, пишет издание.
"Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", - заявил журналу неназванный немецкий дипломат.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийКитай
 
 
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