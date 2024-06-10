СМИ: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского
Spiegel: отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии разочаровал Зеленского
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отказ Китая принимать участие в "саммите мира" в Швейцарии стал жестоким разочарованием как для Владимира Зеленского, так и для немецкого правительства, Германия не видит заинтересованности Глобального Юга в конференции по Украине, считает немецкий журнал Spiegel.
"Отказ Народной Республики - жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая", - пишет издание.
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Журнал отмечает, что участие Китая, даже если бы на саммите был только один его полномочный представитель, придало бы конференции больше веса. Кроме того, такие важные региональные державы, как Бразилия и Саудовская Аравия, очевидно, также не хотят отправлять на него своих глав государств или правительств, пишет издание.
"Я не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", - заявил журналу неназванный немецкий дипломат.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.