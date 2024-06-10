https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 10.06.2024

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года проверили свое здоровье в местных парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:24

2024-06-10T13:24

2024-06-10T13:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коломна

видное

алексей сапанюк

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года проверили свое здоровье в местных парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция "Проверь здоровье в парке" проводилась в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других округах. "Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что всего с начала проведения акции в этом году свое здоровье проверили более 1,2 тысячи человек, а за прошедшие выходные - 601. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20240513/profosmotry-1945674612.html

московская область (подмосковье)

коломна

видное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), коломна, видное, алексей сапанюк