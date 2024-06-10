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Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 10.06.2024
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Новости Подмосковья
 
13:24 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/zdorove-1951931614.html
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 10.06.2024
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года проверили свое здоровье в местных парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:24
2024-06-10T13:24
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года проверили свое здоровье в местных парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Акция "Проверь здоровье в парке" проводилась в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других округах. &quot;Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе&quot;, — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.Он отметил, что всего с начала проведения акции в этом году свое здоровье проверили более 1,2 тысячи человек, а за прошедшие выходные - 601. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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московская область (подмосковье), коломна, видное, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Видное, Алексей Сапанюк

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья проверили свое здоровье в парках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья с начала текущего года проверили свое здоровье в местных парках, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Акция "Проверь здоровье в парке" проводилась в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других округах.
«

"Уже третий год подряд мы проводим в парках Подмосковья акцию по проверке здоровья. Удобно, что человеку не нужно идти в поликлинику, а можно пройти диагностику и получить консультацию врача на свежем воздухе", — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что всего с начала проведения акции в этом году свое здоровье проверили более 1,2 тысячи человек, а за прошедшие выходные - 601.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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