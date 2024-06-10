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Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию - РИА Новости, 10.06.2024
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19:17 10.06.2024 (обновлено: 21:12 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/zayavlenie-1952040834.html
Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию
Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию - РИА Новости, 10.06.2024
Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию
Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:17
2024-06-10T21:12
в мире
сша
россия
санкт-петербург
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Такой вывод он сделал после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Как сообщил Джонсон, сразу после возвращения он получил письмо от одного человека, который критиковал Россию и утверждал о низком уровне жизни в ней по сравнению с Соединенными Штатами."Вы знаете что? Он прав. Потому что в России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил аналитик.Джонсон отметил, что в магазинах есть все, что только можно представить, а цены примерно на 40 процентов ниже, чем в США."Это нелепо. Какие же глупые представления на Западе", — заключил он.В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию выразил удивление в связи с богатым ассортиментом и ценами в российских магазинах. Так, по его оценкам, за набор продуктов, купленных в Москве, он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах. Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона.
https://ria.ru/20240604/napolitano-1950534094.html
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в мире, сша, россия, санкт-петербург, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Санкт-Петербург, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: уровень жизни в России выше, чем в США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
Такой вывод он сделал после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Как сообщил Джонсон, сразу после возвращения он получил письмо от одного человека, который критиковал Россию и утверждал о низком уровне жизни в ней по сравнению с Соединенными Штатами.
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"Вы знаете что? Он прав. Потому что в России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил аналитик.
Джонсон отметил, что в магазинах есть все, что только можно представить, а цены примерно на 40 процентов ниже, чем в США.
«
"Это нелепо. Какие же глупые представления на Западе", — заключил он.
В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию выразил удивление в связи с богатым ассортиментом и ценами в российских магазинах. Так, по его оценкам, за набор продуктов, купленных в Москве, он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах. Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона.
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