Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: уровень жизни в России выше, чем в США
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
Такой вывод он сделал после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Как сообщил Джонсон, сразу после возвращения он получил письмо от одного человека, который критиковал Россию и утверждал о низком уровне жизни в ней по сравнению с Соединенными Штатами.
"Вы знаете что? Он прав. Потому что в России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил аналитик.
Джонсон отметил, что в магазинах есть все, что только можно представить, а цены примерно на 40 процентов ниже, чем в США.
«
"Это нелепо. Какие же глупые представления на Западе", — заключил он.
В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию выразил удивление в связи с богатым ассортиментом и ценами в российских магазинах. Так, по его оценкам, за набор продуктов, купленных в Москве, он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах. Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона.