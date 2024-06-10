https://ria.ru/20240610/zayavlenie-1952040834.html

Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию

Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию - РИА Новости, 10.06.2024

Экс-агент ЦРУ сделал неожиданное заявление после визита в Россию

Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:17

2024-06-10T19:17

2024-06-10T21:12

в мире

сша

россия

санкт-петербург

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уровень жизни в России выше, чем в США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.Такой вывод он сделал после поездки в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Как сообщил Джонсон, сразу после возвращения он получил письмо от одного человека, который критиковал Россию и утверждал о низком уровне жизни в ней по сравнению с Соединенными Штатами."Вы знаете что? Он прав. Потому что в России, в Санкт-Петербурге, женщина может выйти на улицу полдвенадцатого ночи и не бояться, что ее изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс", — заявил аналитик.Джонсон отметил, что в магазинах есть все, что только можно представить, а цены примерно на 40 процентов ниже, чем в США."Это нелепо. Какие же глупые представления на Западе", — заключил он.В феврале американский журналист Такер Карлсон во время визита в Россию выразил удивление в связи с богатым ассортиментом и ценами в российских магазинах. Так, по его оценкам, за набор продуктов, купленных в Москве, он бы заплатил в США в четыре раза больше. Кроме того, журналиста привело в восторг наличие в магазине западных товаров. Он подчеркнул, что санкции не оказали никакого эффекта на наличие продуктов в супермаркетах. Карлсон сделал вывод, что посещение российского магазина способно настроить рядового американца против своего правительства, поскольку оно разоблачает ложь Вашингтона.

https://ria.ru/20240604/napolitano-1950534094.html

https://ria.ru/20240610/forum-1951950173.html

сша

россия

санкт-петербург

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в мире, сша, россия, санкт-петербург, центральное разведывательное управление (цру)