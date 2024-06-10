https://ria.ru/20240610/zavod-1951971725.html

На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина

На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина - РИА Новости, 10.06.2024

На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина

На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:31

2024-06-10T15:31

2024-06-10T15:31

специальная военная операция на украине

украина

россия

иван саввиди

владимир зеленский

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль в своем Telegram-канале. Министерство юстиции Украины 9 февраля сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет Саввиди. Госбюро расследований (ГБР) Украины 7 мая сообщало, что в стране выставили на продажу активы предприятий Саввиди. "ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак". Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов)… Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", - написал Коваль. Он добавил, что у покупателя есть 20 дней на оплату, однако инвестор уже заплатил гарантийный взнос 500 тысяч долларов. Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" и ФК СКА. Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

https://ria.ru/20231111/aktivy-1908852653.html

https://ria.ru/20240222/nedvizhimost-1929090342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, иван саввиди, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии