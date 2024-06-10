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На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/zavod-1951971725.html
На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина
На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина - РИА Новости, 10.06.2024
На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина
На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:31
2024-06-10T15:31
специальная военная операция на украине
украина
россия
иван саввиди
владимир зеленский
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль в своем Telegram-канале. Министерство юстиции Украины 9 февраля сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет Саввиди. Госбюро расследований (ГБР) Украины 7 мая сообщало, что в стране выставили на продажу активы предприятий Саввиди. "ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак". Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов)… Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", - написал Коваль. Он добавил, что у покупателя есть 20 дней на оплату, однако инвестор уже заплатил гарантийный взнос 500 тысяч долларов. Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди. Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" и ФК СКА. Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
https://ria.ru/20231111/aktivy-1908852653.html
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украина, россия, иван саввиди, владимир зеленский, в мире, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Иван Саввиди, Владимир Зеленский, В мире, Санкции в отношении России
На Украине впервые продали завод, конфискованный у россиянина

Глава ФГИУ Коваль: на Украине за $2,5 млн продали конфискованный у Саввиди завод

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкИван Саввиди
Иван Саввиди - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Иван Саввиди. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На Украине за 2,5 миллиона долларов продали на аукционе завод по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак", конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, сообщает глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль в своем Telegram-канале.
Министерство юстиции Украины 9 февраля сообщало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск минюста страны о конфискации активов предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет Саввиди. Госбюро расследований (ГБР) Украины 7 мая сообщало, что в стране выставили на продажу активы предприятий Саввиди.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
На Украине передали в управление Нацагентства активы Минтранспорта России
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"ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли "ПентоПак". Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов)… Завод был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди", - написал Коваль.
Он добавил, что у покупателя есть 20 дней на оплату, однако инвестор уже заплатил гарантийный взнос 500 тысяч долларов.
Минюст Украины в начале февраля сообщил, что высший антикоррупционный суд конфисковал активы предприятий по производству упаковок пищевых продуктов, которыми владеет российский бизнесмен Иван Саввиди.
Саввиди в разное время был президентом российских футбольных клубов ФК "Ростов" и ФК СКА. Сейчас он является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, оказывает спонсорскую поддержку гандбольному клубу "Ростов-Дон", международной федерации шахмат, федерации бильярдного спорта Юга России.
В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияИван СаввидиВладимир ЗеленскийВ миреСанкции в отношении России
 
 
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