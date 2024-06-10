https://ria.ru/20240610/zaporozhe-1951851518.html

Балицкий заявил о планах развития Запорожской области как курорта

Балицкий заявил о планах развития Запорожской области как курорта - РИА Новости, 10.06.2024

Балицкий заявил о планах развития Запорожской области как курорта

Запорожская область будет развиваться как курортный регион, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T05:33

2024-06-10T05:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Запорожская область будет развиваться как курортный регион, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий. "Курорты тоже будем развивать. У нас очень большие планы на курорт, и мы сейчас начинаем это делать", - сказал Балицкий агентству. По его словам, в частности, идет развитие железнодорожной инфраструктуры, чтобы в перспективе гарантировать возможность туристам комфортно добираться в регион. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240609/kurort-1951732206.html

https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html

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запорожская область, россия, евгений балицкий, политика