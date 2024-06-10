https://ria.ru/20240610/zaderzhanie-1952071573.html
Задержан сотрудник НИИ ФСИН России
Задержан сотрудник НИИ ФСИН России - РИА Новости, 10.06.2024
Задержан сотрудник НИИ ФСИН России
Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает пресс-бюро службы. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T22:26
2024-06-10T22:26
2024-06-10T22:35
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает пресс-бюро службы. "Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления", - говорится в сообщении. Уточняется, что с сотрудником проводятся следственные действия, инкриминируемая статья не приводится. Также сообщается, что назначена служебная проверка, а ГСУСК по Москве возбудило уголовное дело. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
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происшествия, россия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержан сотрудник НИИ ФСИН России
Сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в совершении преступления