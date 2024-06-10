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Задержан сотрудник НИИ ФСИН России

Задержан сотрудник НИИ ФСИН России - РИА Новости, 10.06.2024

Задержан сотрудник НИИ ФСИН России

Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает пресс-бюро службы. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:26

2024-06-10T22:26

2024-06-10T22:35

происшествия

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москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сотрудник НИИ ФСИН России задержан по подозрению в совершении преступления, сообщает пресс-бюро службы. "Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления", - говорится в сообщении. Уточняется, что с сотрудником проводятся следственные действия, инкриминируемая статья не приводится. Также сообщается, что назначена служебная проверка, а ГСУСК по Москве возбудило уголовное дело. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

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2024

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