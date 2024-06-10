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В Крыму задержали участника украинского национального батальона
В Крыму задержали участника украинского национального батальона - РИА Новости, 10.06.2024
В Крыму задержали участника украинского национального батальона
Участник признанного террористическим и запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:19
2024-06-10T16:19
2024-06-10T16:19
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Участник признанного террористическим и запрещенного в РФ украинского добровольческого националистического батальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму, сообщило крымское региональное управление ФСБ РФ. "Задержан гражданин России, 1980 г.р., являющийся членом незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана*", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что мужчина вступил в состав дислоцировавшегося тогда на территории Украины нацбата в 2015 году. Сейчас он заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Крыму задержали участника украинского национального батальона
ФСБ в Крыму задержала члена украинского нацбата