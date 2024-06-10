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В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом - РИА Новости, 10.06.2024
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14:34 10.06.2024
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В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом
В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом - РИА Новости, 10.06.2024
В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом
Полиция Санкт-Петербурга задержала трех местных жителей, которые, предположительно, ранили ножом дворника после того, как он сделал им замечание из-за мусора,... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:34
2024-06-10T14:34
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала трех местных жителей, которые, предположительно, ранили ножом дворника после того, как он сделал им замечание из-за мусора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщалось, инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле парадной дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице был обнаружен раненым 31-летний дворник, гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он рассказал полицейским, что неизвестные подростки бросали вниз мусор с общего балкона на 12-м этаже. После того, как дворник поднялся туда, чтобы уладить ситуацию, его избили и ранили ножом. Как информирует ГУМВД, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет. Все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. По данным полиции, дворника ранил совершеннолетний фигурант, он допрошен в качестве подозреваемого.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом

МВД РФ: в Петербурге задержали 3 местных жителей, ранивших дворника ножом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала трех местных жителей, которые, предположительно, ранили ножом дворника после того, как он сделал им замечание из-за мусора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщалось, инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле парадной дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице был обнаружен раненым 31-летний дворник, гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он рассказал полицейским, что неизвестные подростки бросали вниз мусор с общего балкона на 12-м этаже. После того, как дворник поднялся туда, чтобы уладить ситуацию, его избили и ранили ножом.
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Как информирует ГУМВД, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет. Все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении.
По данным полиции, дворника ранил совершеннолетний фигурант, он допрошен в качестве подозреваемого.
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