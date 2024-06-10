https://ria.ru/20240610/vzryvy-1951887825.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 10.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T10:51

2024-06-10T10:51

2024-06-10T10:52

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала "Общественное". Воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена не была. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область