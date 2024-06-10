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Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов - РИА Новости, 10.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
08:19 10.06.2024 (обновлено: 08:20 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vyzhivaemost-1951859261.html
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов - РИА Новости, 10.06.2024
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов
Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", дал результаты по увеличению продолжительности... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T08:19
2024-06-10T08:20
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общество
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россия
михаил мурашко
рак
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", дал результаты по увеличению продолжительности жизни, пятилетняя выживаемость онкобольных в стране выросла на восемь процентов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов - это хороший результат", - сказал Мурашко. Он уточнил, что с 2019 года по настоящее время в медицинские учреждения было поставлено 16 560 единиц медоборудования и построено 13 онкологических диспансеров и их корпусов. Общее количество годовых расходов на онкологию составляет в России порядка 320 миллиардов рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, отметил министр. По его словам, ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, а на учете стоит чуть более 3 миллионов человек. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240522/nauka-1947453140.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, рак
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Рак
Мурашко рассказал о росте выживаемости онкобольных пациентов

Мурашко: пятилетняя выживаемость онкобольных в России выросла на 8 процентов

© iStock.com / RidofranzВрач разговаривает с пациенткой с онкологическим заболеванием
Врач разговаривает с пациенткой с онкологическим заболеванием - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Ridofranz
Врач разговаривает с пациенткой с онкологическим заболеванием. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями, который входит в нацпроект "Здравоохранение", дал результаты по увеличению продолжительности жизни, пятилетняя выживаемость онкобольных в стране выросла на восемь процентов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Этот проект уже дал свои результаты по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Количество пациентов, которые после постановки диагноза прожили более пяти лет, с начала реализации нацпроекта увеличилось на восемь процентов - это хороший результат", - сказал Мурашко.
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Он уточнил, что с 2019 года по настоящее время в медицинские учреждения было поставлено 16 560 единиц медоборудования и построено 13 онкологических диспансеров и их корпусов.
Общее количество годовых расходов на онкологию составляет в России порядка 320 миллиардов рублей из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, отметил министр.
По его словам, ежегодно в стране выявляется порядка 600 тысяч случаев онкологических заболеваний, а на учете стоит чуть более 3 миллионов человек.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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