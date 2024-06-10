https://ria.ru/20240610/vybory-1951910317.html

Эксперт назвал поражение партии Макрона на выборах в Европарламент фиаско

Эксперт назвал поражение партии Макрона на выборах в Европарламент фиаско - РИА Новости, 10.06.2024

Эксперт назвал поражение партии Макрона на выборах в Европарламент фиаско

Роспуск французского парламента президентом страны Эммануэлем Макроном стал неожиданностью, хотя поражение правящей партии на выборах в Европарламент, наоборот, РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:00

2024-06-10T12:00

2024-06-10T12:00

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эммануэль макрон

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европарламент

выборы в европарламент — 2024

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Роспуск французского парламента президентом страны Эммануэлем Макроном стал неожиданностью, хотя поражение правящей партии на выборах в Европарламент, наоборот, было очевидным изначально, но никто не ожидал от него такого фиаско, немецкому канцлеру Олафу Шольцу тоже придется думать, что делать, но власть отпускать он бы не хотел, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Неожиданный роспуск французского парламента Во Франции партия Эммануэля Макрона "Возрождение" заняла второе место по итогам выборов. Позже президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур пройдет 30 июня. "Решение, на первый взгляд, кажется немного странноватым и эмоциональным, ведь выборы в Европарламент напрямую не отражают систему власти страны. Дело в том, что партия Макрона очень сильно проиграла. В два раза меньше голосов. Это фиаско. Проиграл он не традиционным оппонентам, а проиграл праворадикальной партии, которой все шарахаются", - сказал Топорнин. По его словам, Макрон не мог игнорировать мнение общественности, которое сильно изменились с прошлых выборов. "Опросы общественного мнения показывали, что правящая партия сильно отстает. Это не какая-то неожиданность. Оставалось загадкой, с каким счетом они проиграют... Макрон понимал, что проигрыш будет. Может, он не ожидал, что будет такое тотальное поражение", - подчеркнул эксперт. Он не исключил, что Франция может остаться без правительства на время Олимпиады, так как выборы пройдут до игр, а для формирования коалиции нужно время. Шольц теряет поддержку на фоне подъема "Альтернативы для Германии" По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП. В Австрии, по предварительным данным, на выборах в Европарламент лидирует критикующая санкции против России Австрийская партия свободы (АПС). "Шольц, скорее всего, будет анализировать, в партии будут смотреть, что делать. Если они сейчас объявят выборы, то проиграют их, уйдут из правительства... Поскольку ХДС победила, то никакого политического кризиса не случилось", - считает Топорнин. По его мнению, маловероятно, что повторится французский сценарий: партия Шольца не так давно находится у власти, её жалко отпускать. Эмоционального решения точно не будет, как во Франции. Не исключено, что где-то осенью, ближе к концу года, могут тоже решиться потому что это индикатор неприятный для Шольца. Планово выборы в 2025 году. Не так много ждать", - заключил эксперт. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.

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https://ria.ru/20240610/vybory-1951854054.html

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

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в мире, франция, россия, австрия, эммануэль макрон, олаф шольц, европарламент, выборы в европарламент — 2024