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Выборгско-Петрозаводская операция - РИА Новости, 10.06.2024
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13:00 10.06.2024 (обновлено: 13:43 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vyborgskaya_operatsiya-1951783244.html
Выборгско-Петрозаводская операция
Выборгско-Петрозаводская операция - РИА Новости, 10.06.2024
Выборгско-Петрозаводская операция
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую операцию, в результате которой была освобождена большая часть Карелии. Финское командование... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T13:00
2024-06-10T13:43
инфографика
великая отечественная война (1941-1945)
финляндия
ссср
выборг
петрозаводск
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую операцию, в результате которой была освобождена большая часть Карелии. Финское командование стремилось удержать занимаемые позиции, выстроило эшелонированный оборону глубиной 120–180 километров и стянуло в зону боев три четверти своей армии. Соотношение сил, командующие и карты завершающего этапа Ленинградской битвы — в инфографике Ria.ru.
финляндия
ссср
выборг
петрозаводск
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инфографика, великая отечественная война (1941-1945), финляндия, ссср, выборг, петрозаводск, рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
Инфографика, Великая Отечественная война (1941-1945), Финляндия, СССР, Выборг, Петрозаводск, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
Инфографика

Выборгско-Петрозаводская операция

Читать ria.ru в
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую операцию, в результате которой была освобождена большая часть Карелии. Финское командование стремилось удержать занимаемые позиции, выстроило эшелонированный оборону глубиной 120–180 километров и стянуло в зону боев три четверти своей армии. Соотношение сил, командующие и карты завершающего этапа Ленинградской битвы — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаВеликая Отечественная война (1941-1945)ФинляндияСССРВыборгПетрозаводскРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)
 
 
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