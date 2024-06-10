https://ria.ru/20240610/vyborgskaya_operatsiya-1951783244.html

Выборгско-Петрозаводская операция

Выборгско-Петрозаводская операция - РИА Новости, 10.06.2024

Выборгско-Петрозаводская операция

Восемьдесят лет назад Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую операцию, в результате которой была освобождена большая часть Карелии. Финское командование... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:00

2024-06-10T13:43

инфографика

великая отечественная война (1941-1945)

финляндия

ссср

выборг

петрозаводск

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Выборгско-Петрозаводскую операцию, в результате которой была освобождена большая часть Карелии. Финское командование стремилось удержать занимаемые позиции, выстроило эшелонированный оборону глубиной 120–180 километров и стянуло в зону боев три четверти своей армии. Соотношение сил, командующие и карты завершающего этапа Ленинградской битвы — в инфографике Ria.ru.

финляндия

ссср

выборг

петрозаводск

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2024

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инфографика, великая отечественная война (1941-1945), финляндия, ссср, выборг, петрозаводск, рабоче-крестьянская красная армия (ркка)