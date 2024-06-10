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В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
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14:36 10.06.2024 (обновлено: 14:42 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/voronezhskayaoblast-1951955980.html
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:42
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее в 14.08 мск Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе."Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он .
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили авиационную опасность

Гусев: в Воронежской области отменили авиационную опасность

© iStock.com / Marina DenisenkoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© iStock.com / Marina Denisenko
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее в 14.08 мск Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе.
«
"Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он .
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