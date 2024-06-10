https://ria.ru/20240610/voronezhskayaoblast-1951955980.html

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024

В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:36

2024-06-10T14:36

2024-06-10T14:42

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938278051_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_cd8f6bc0a6bb40a40eba579eb5ca0ddc.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее в 14.08 мск Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе."Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он .

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор)