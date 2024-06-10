https://ria.ru/20240610/voronezhskayaoblast-1951955980.html
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 10.06.2024
В Воронежской области отменили авиационную опасность
В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:36
2024-06-10T14:42
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Воронежской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее в 14.08 мск Гусев сообщил об объявлении авиационной опасности в регионе."Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности", - написал он .
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили авиационную опасность
Гусев: в Воронежской области отменили авиационную опасность