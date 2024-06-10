https://ria.ru/20240610/volodin-1952004542.html
Госдума приступила к выполнению поручений Путина на ПМЭФ
Госдума приступила к выполнению поручений Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 10.06.2024
Госдума приступила к выполнению поручений Путина на ПМЭФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодательное обеспечение поручений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:52
2024-06-10T16:52
2024-06-10T17:08
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодательное обеспечение поручений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме - приоритет Госдумы, Дума уже начала работу над законопроектами согласно поручениям президента на ПМЭФ.Об этом Володин заявил по итогам заседания Совета ГД, сообщила пресс-служба Госдумы."Законодательное обеспечение инициатив, озвученных Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума - наш приоритет... Президент поставил ряд конкретных задач, которые депутатам совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время. Решения должны быть приняты как можно быстрее", - сказал Володин.По словам председателя ГД, в первую очередь, речь идет о социально значимых законопроектах: об индексации пенсий работающих пенсионеров и обеспечении опережающего роста зарплат."Также предстоит рассмотреть ряд законопроектов по поддержке экономики и наших регионов, включая законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях и мерах их поддержки", – отметил Володин.На заседании совета ГД, как сообщила пресс-служба ГД, первому заместителю председателя ГД Александру Жукову было поручено совместно с профильными комитетами представить предложения по реализации плана законодательного обеспечения принятых президентом решений."Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам. Это важно для повышения качества жизни людей и достижения национальных целей развития", – заключил Володин.Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, россия
ПМЭФ-2024, Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия
Госдума приступила к выполнению поручений Путина на ПМЭФ
Володин: законодательное обеспечение поручений Путина на ПМЭФ — приоритет ГД
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что законодательное обеспечение поручений президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме - приоритет Госдумы, Дума уже начала работу над законопроектами согласно поручениям президента на ПМЭФ.
Об этом Володин заявил по итогам заседания Совета ГД, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Законодательное обеспечение инициатив, озвученных Владимиром Владимировичем Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума - наш приоритет... Президент поставил ряд конкретных задач, которые депутатам совместно с правительством предстоит решить в ближайшее время. Решения должны быть приняты как можно быстрее", - сказал Володин.
По словам председателя ГД, в первую очередь, речь идет о социально значимых законопроектах: об индексации пенсий работающих пенсионеров и обеспечении опережающего роста зарплат.
"Также предстоит рассмотреть ряд законопроектов по поддержке экономики и наших регионов, включая законопроекты по развитию государственно-частного партнерства в промышленности и космосе, о федеральном вычете для стимулирования инвестиций в развитие экономики, о региональном инвестиционном стандарте, который должен обеспечить единые принципы привлечения инвесторов, а также о креативных индустриях и мерах их поддержки", – отметил Володин.
На заседании совета ГД, как сообщила пресс-служба ГД, первому заместителю председателя ГД Александру Жукову
было поручено совместно с профильными комитетами представить предложения по реализации плана законодательного обеспечения принятых президентом решений.
"Работа над законопроектами уже началась. Также ожидаем от правительства предложений в рамках инициатив президента, направленных на оказание поддержки нашим гражданам, экономике, регионам. Это важно для повышения качества жизни людей и достижения национальных целей развития", – заключил Володин.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.