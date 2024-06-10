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В Волгограде подрядчик "починил" мост скотчем - РИА Новости, 10.06.2024
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19:07 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/volgograd-1952037485.html
В Волгограде подрядчик "починил" мост скотчем
В Волгограде подрядчик "починил" мост скотчем - РИА Новости, 10.06.2024
В Волгограде подрядчик "починил" мост скотчем
Администрация Волгограда обязала подрядчика, который "починил" мост скотчем, провести качественный ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:07
2024-06-10T19:07
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Администрация Волгограда обязала подрядчика, который "починил" мост скотчем, провести качественный ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Ранее в соцсетях появилось сообщение и фотографии мостового перехода в районе Тулака в Волгограде, перила которого были закреплены при помощи скотча. При этом, отмечает автор сообщения, на пешеходной дорожке уложен новый асфальт. "Указанное мостовое сооружение обслуживает подрядная организация. Профильные службы уже выдали подрядчику задание провести качественный текущий ремонт перильного ограждения и других конструкций путепровода", - сообщили в мэрии. По словам собеседника агентства, срок исполнения задания - до конца июня.
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волгоград, происшествия
Волгоград, Происшествия
В Волгограде подрядчик "починил" мост скотчем

В Волгограде подрядчика, "починившего" мост скотчем, обязали провести ремонт

© Фото : СоцсетиПерила моста, заклеенные скотчем в районе Тулака в Волгограде
Перила моста, заклеенные скотчем в районе Тулака в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Соцсети
Перила моста, заклеенные скотчем в районе Тулака в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 июн - РИА Новости. Администрация Волгограда обязала подрядчика, который "починил" мост скотчем, провести качественный ремонт, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в соцсетях появилось сообщение и фотографии мостового перехода в районе Тулака в Волгограде, перила которого были закреплены при помощи скотча. При этом, отмечает автор сообщения, на пешеходной дорожке уложен новый асфальт.
"Указанное мостовое сооружение обслуживает подрядная организация. Профильные службы уже выдали подрядчику задание провести качественный текущий ремонт перильного ограждения и других конструкций путепровода", - сообщили в мэрии.
По словам собеседника агентства, срок исполнения задания - до конца июня.
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