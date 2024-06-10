https://ria.ru/20240610/voennyy-1952006838.html

Белоусов восхитился бойцом, пытавшимся встать вскоре после тяжелой операции

Белоусов восхитился бойцом, пытавшимся встать вскоре после тяжелой операции - РИА Новости, 10.06.2024

Белоусов восхитился бойцом, пытавшимся встать вскоре после тяжелой операции

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время посещения госпиталя имени Вишневского отметил военнослужащего, который перенес операцию на сердце четыре дня назад... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:59

2024-06-10T16:59

2024-06-10T16:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

андрей белоусов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов во время посещения госпиталя имени Вишневского отметил военнослужащего, который перенес операцию на сердце четыре дня назад и пытался встать во время награждения. Белоусов посетил госпиталь имени Вишневского, где ему показали гибридную операционную, в которой за время СВО провели уже более 300 операций на сердце, сообщало Минобороны. Министр вручил госнаграды участникам спецоперации, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления. "Я сейчас награждал парня. Он пытался встать, четыре дня назад была операция на сердце. Это чудо на самом деле", - сказал Белоусов на видео, опубликованном телеканалом "Звезда". Министр добавил, что большую роль в спасении раненых играет логистика и своевременная эвакуация, поскольку счет идет "не на дни, а на часы".

https://ria.ru/20240202/nagrada-1924962366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф