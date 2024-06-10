https://ria.ru/20240610/voenkory-1952045619.html

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными корреспондентами

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными корреспондентами - РИА Новости, 10.06.2024

Белоусов провел встречу с освещающими СВО военными корреспондентами

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:38

2024-06-10T19:38

2024-06-10T19:47

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник провел встречу с военными корреспондентами, освещающими СВО. Состоявшийся разговор носил откровенный и конструктивный характер. Подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе.В военном ведомстве сообщают, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дан ряд поручений.

https://ria.ru/20231214/putin-1915749863.html

россия

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Кирилл Волков

россия, андрей белоусов, безопасность