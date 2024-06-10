Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/vlasti-1951875319.html
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе - РИА Новости, 10.06.2024
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:56
2024-06-10T09:56
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению. Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. "Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни", - сказала собеседница агентства. При этом, как уточнили в комздраве, задержка "скорой" в пути составила около 10-15 минут.
https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе

Власти: ребенок из "скорой", застрявшей в Петербурге из-за машины, не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению.
Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию.
«
"Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни", - сказала собеседница агентства.
При этом, как уточнили в комздраве, задержка "скорой" в пути составила около 10-15 минут.
Место ДТП с участием иномарки и скорой в Приморье. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В результате ДТП со "скорой" в Приморье погиб водитель иномарки
22 января, 04:29
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала