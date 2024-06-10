https://ria.ru/20240610/vlasti-1951875319.html

В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе

В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе - РИА Новости, 10.06.2024

В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе

Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:56

2024-06-10T09:56

2024-06-10T09:56

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению. Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. "Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни", - сказала собеседница агентства. При этом, как уточнили в комздраве, задержка "скорой" в пути составила около 10-15 минут.

https://ria.ru/20240122/dtp-1922680091.html

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург