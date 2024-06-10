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В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе - РИА Новости, 10.06.2024
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T09:56
2024-06-10T09:56
2024-06-10T09:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению. Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию. "Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни", - сказала собеседница агентства. При этом, как уточнили в комздраве, задержка "скорой" в пути составила около 10-15 минут.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге оценили состояние ребенка из "скорой", застрявшей во дворе
Власти: ребенок из "скорой", застрявшей в Петербурге из-за машины, не пострадал
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению.
Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине "скорой" якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию.
«
"Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни", - сказала собеседница агентства.
При этом, как уточнили в комздраве, задержка "скорой" в пути составила около 10-15 минут.