VK Fest в Красноярске собрал 19 тысяч гостей и стал самым масштабным
© пресс-служба VK FestVK Fest в Красноярске собрал 19 тысяч гостей и стал самым масштабным фестивалем
© пресс-служба VK Fest
VK Fest в Красноярске собрал 19 тысяч гостей и стал самым масштабным фестивалем
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. VK Fest в Красноярске продолжил серию солдаутов, которая началась в Уфе, и собрал на острове Татышев 19 тысяч гостей из разных городов Красноярского края и Сибири, сообщает пресс-служба фестиваля.
Для посетителей мегатусовки свои хиты исполнили Баста и Хаски, поп-звезды Mary Gu, Ramil’, группа 25/17, Konfuz и Юля Паршута. В зоне VK Клипов интернет-звезды Юля Гаврилина, Катя Адушкина, Милана Хаметова, стример Никита Сударь вместе с ведущим программы фестиваля Димой Масленниковым раздали автографы фанатам.
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Мы рады, что первый VK Fest в Красноярске пришелся на такую значимую дату — 396-летие основания города. А какая у нас была площадка! Мы впервые сделали фестиваль на острове, и Татышев точно стал одним из любимых мест проведения VK Fest не только благодаря своим географическим, но и удивительным природным особенностям. Open-air собрал 19 тысяч гостей — это рекорд среди музыкальных фестивалей, которые проводились в Красноярске. Нам очень приятен такой позитивный фидбэк от посетителей фестиваля — отдача зрителей музыкальной сцены была максимально теплой на протяжении всего дня, очень активным был и лекторий, и все остальные зоны фестиваля. До новых встреч, Сибирь! Вы в нашем сердце.
Одной из крупнейших площадок фестиваля стала локация, которая представила арт, туризм и гастрономию Красноярского края.
Гости VK Fest посетили десятки творческих, спортивных и развлекательных активностей.
VK Fest 2024 прошел в Уфе и Красноярске, фестиваль готовится устроить праздник в следующих трех городах: 15 июня — в Сириусе (Сочи), 29–30 июня — в Санкт-Петербурге и 13–14 июля — в Москве.