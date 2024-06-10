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"Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута - РИА Новости, 10.06.2024
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06:02 10.06.2024
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"Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута
"Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута - РИА Новости, 10.06.2024
"Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута
Пилотажная группа "Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T06:02
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су-35с
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пилотажная группа "Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ. "Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали свою воздушную программу в небе над городом Сургутом в честь его 430-летнего юбилея", - говорится в сообщении. В авиашоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с. Во время воздушного показа "Витязи" продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры группового пилотажа, такие как "синхронные бочки", "групповая бочка", "зеркало", "синхронный колокол", "встречный роспуск", а также одиночного пилотажа, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик современных истребителей.
https://ria.ru/20240509/parad-1944969769.html
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сургут, россия, русские витязи, су-35с, общество, вооруженные силы рф
Сургут, Россия, Русские Витязи, Су-35С, Общество, Вооруженные силы РФ
"Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута

МО: пилотажная группа "Русские Витязи" выступила на 430-летнем юбилее Сургута

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПилотажная группа "Русские витязи"
Пилотажная группа Русские витязи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пилотажная группа "Русские витязи". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пилотажная группа "Русские Витязи" выступили на 430-летнем юбилее Сургута, сообщили в понедельник в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали свою воздушную программу в небе над городом Сургутом в честь его 430-летнего юбилея", - говорится в сообщении.
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В авиашоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35с.
Во время воздушного показа "Витязи" продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры группового пилотажа, такие как "синхронные бочки", "групповая бочка", "зеркало", "синхронный колокол", "встречный роспуск", а также одиночного пилотажа, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик современных истребителей.
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