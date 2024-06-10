Рейтинг@Mail.ru
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 10.06.2024 (обновлено: 21:14 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/visionpro-1952065000.html
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня - РИА Новости, 10.06.2024
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня
Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:13
2024-06-10T21:14
технологии
сша
китай
гонконг
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927637848_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_b9b6d00ab25fac2c96f31886642583aa.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. "Сегодня компания Apple объявила о выходе Apple Vision Pro в новые страны и регионы: оформить предзаказ в материковом Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре можно будет в этот четверг, 13 июня... а старт продаж начнется в пятницу, 28 июня. Покупатели в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании смогут оформить предварительный заказ на Vision Pro с пятницы, 28 июня... продажи начнутся в пятницу, 12 июля", - сообщается на сайте компании. Кроме того, Apple анонсировала выход обновленного программного обеспечения visionOS 2 для Apple Vision Pro. Компания сообщила, что пользователи Apple Vision Pro получат доступ к новому ПО при обновлении осенью, которое расширит набор функций гаджета. В мае агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple начала проводить тренировки для своих международных сотрудников по демонстрации для покупателей шлема дополненной реальности Vision Pro. Apple в июне прошлого года презентовала шлемы дополненной реальности Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
https://ria.ru/20240606/prilozhenie-1951158571.html
https://ria.ru/20231115/telegram-1909488562.html
сша
китай
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927637848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9daa6ddc24abca5a88abab8590e3a268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, китай, гонконг, apple
Технологии, США, Китай, Гонконг, Apple
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня

Apple начнет продавать Vision Pro в некоторых странах с 28 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШлем виртуальной реальности Apple Vision Pro
Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня.
"Сегодня компания Apple объявила о выходе Apple Vision Pro в новые страны и регионы: оформить предзаказ в материковом Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре можно будет в этот четверг, 13 июня... а старт продаж начнется в пятницу, 28 июня. Покупатели в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании смогут оформить предварительный заказ на Vision Pro с пятницы, 28 июня... продажи начнутся в пятницу, 12 июля", - сообщается на сайте компании.
Phone 3G - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка
6 июня, 20:36
Кроме того, Apple анонсировала выход обновленного программного обеспечения visionOS 2 для Apple Vision Pro. Компания сообщила, что пользователи Apple Vision Pro получат доступ к новому ПО при обновлении осенью, которое расширит набор функций гаджета.
В мае агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple начала проводить тренировки для своих международных сотрудников по демонстрации для покупателей шлема дополненной реальности Vision Pro.
Apple в июне прошлого года презентовала шлемы дополненной реальности Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple
15 ноября 2023, 00:30
 
ТехнологииСШАКитайГонконгApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала