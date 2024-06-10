https://ria.ru/20240610/visionpro-1952065000.html

Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня

Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня - РИА Новости, 10.06.2024

Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня

Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:13

2024-06-10T21:13

2024-06-10T21:14

технологии

сша

китай

гонконг

apple

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927637848_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_b9b6d00ab25fac2c96f31886642583aa.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. "Сегодня компания Apple объявила о выходе Apple Vision Pro в новые страны и регионы: оформить предзаказ в материковом Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре можно будет в этот четверг, 13 июня... а старт продаж начнется в пятницу, 28 июня. Покупатели в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании смогут оформить предварительный заказ на Vision Pro с пятницы, 28 июня... продажи начнутся в пятницу, 12 июля", - сообщается на сайте компании. Кроме того, Apple анонсировала выход обновленного программного обеспечения visionOS 2 для Apple Vision Pro. Компания сообщила, что пользователи Apple Vision Pro получат доступ к новому ПО при обновлении осенью, которое расширит набор функций гаджета. В мае агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple начала проводить тренировки для своих международных сотрудников по демонстрации для покупателей шлема дополненной реальности Vision Pro. Apple в июне прошлого года презентовала шлемы дополненной реальности Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20240606/prilozhenie-1951158571.html

https://ria.ru/20231115/telegram-1909488562.html

сша

китай

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, гонконг, apple