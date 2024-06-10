https://ria.ru/20240610/visionpro-1952065000.html
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня - РИА Новости, 10.06.2024
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня
Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:13
2024-06-10T21:13
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня. "Сегодня компания Apple объявила о выходе Apple Vision Pro в новые страны и регионы: оформить предзаказ в материковом Китае, Гонконге, Японии и Сингапуре можно будет в этот четверг, 13 июня... а старт продаж начнется в пятницу, 28 июня. Покупатели в Австралии, Канаде, Франции, Германии и Великобритании смогут оформить предварительный заказ на Vision Pro с пятницы, 28 июня... продажи начнутся в пятницу, 12 июля", - сообщается на сайте компании. Кроме того, Apple анонсировала выход обновленного программного обеспечения visionOS 2 для Apple Vision Pro. Компания сообщила, что пользователи Apple Vision Pro получат доступ к новому ПО при обновлении осенью, которое расширит набор функций гаджета. В мае агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple начала проводить тренировки для своих международных сотрудников по демонстрации для покупателей шлема дополненной реальности Vision Pro. Apple в июне прошлого года презентовала шлемы дополненной реальности Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, сша, китай, гонконг, apple
Технологии, США, Китай, Гонконг, Apple
Apple начнет продавать Vision Pro с 28 июня
Apple начнет продавать Vision Pro в некоторых странах с 28 июня
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple сообщила, что начнет продавать Vision Pro, которые раньше распространялись самой компанией только в пределах США, в ряде других стран с 28 июня.
"Сегодня компания Apple объявила о выходе Apple Vision Pro в новые страны и регионы: оформить предзаказ в материковом Китае
, Гонконге, Японии
и Сингапуре можно будет в этот четверг, 13 июня... а старт продаж начнется в пятницу, 28 июня. Покупатели в Австралии
, Канаде
, Франции, Германии
и Великобритании смогут оформить предварительный заказ на Vision Pro с пятницы, 28 июня... продажи начнутся в пятницу, 12 июля", - сообщается на сайте компании.
Кроме того, Apple анонсировала выход обновленного программного обеспечения visionOS 2 для Apple Vision Pro. Компания сообщила, что пользователи Apple Vision Pro получат доступ к новому ПО при обновлении осенью, которое расширит набор функций гаджета.
В мае агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что Apple начала проводить тренировки для своих международных сотрудников по демонстрации для покупателей шлема дополненной реальности Vision Pro.
Apple в июне прошлого года презентовала шлемы дополненной реальности Vision Pro. Надев устройство, пользователь продолжает видеть реальный мир, но поверх отображается интерфейс, позволяющий выходить в интернет, смотреть видео, играть в игры и пользоваться рядом других приложений. Старт продаж в США начался 2 февраля при цене от 3499 долларов.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.