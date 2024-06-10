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В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете
В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете - РИА Новости, 10.06.2024
В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете
Омская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео с мужчиной, прилетевшим в магазин за продуктами на вертолете, рассказали РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:45
2024-06-10T16:45
2024-06-10T16:59
происшествия
омская область
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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Омская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео с мужчиной, прилетевшим в магазин за продуктами на вертолете, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в селе Богословка Омской области. Мужчина на вертолете Robinson приземлился около продуктового магазина и отправился за покупками. После этого он вернулся с пакетами в вертолет и улетел. "По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами. Омской транспортной прокуратурой организована выездная проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240610/sud-1951883887.html
омская область
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происшествия, омская область
Происшествия, Омская область
В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете
В Омской области проверят сообщение о прилетевшим в магазин на вертолете мужчине