https://ria.ru/20240610/vertolet-1951996199.html

В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете

В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете - РИА Новости, 10.06.2024

В Омской области мужчина прилетел в магазин за продуктами на вертолете

Омская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео с мужчиной, прилетевшим в магазин за продуктами на вертолете, рассказали РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:45

2024-06-10T16:45

2024-06-10T16:59

происшествия

омская область

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ОМСК, 10 июн - РИА Новости. Омская транспортная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео с мужчиной, прилетевшим в магазин за продуктами на вертолете, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел в селе Богословка Омской области. Мужчина на вертолете Robinson приземлился около продуктового магазина и отправился за покупками. После этого он вернулся с пакетами в вертолет и улетел. "По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами. Омской транспортной прокуратурой организована выездная проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240610/sud-1951883887.html

омская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область