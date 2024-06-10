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Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии
Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии - РИА Новости, 10.06.2024
Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:59
2024-06-10T01:59
2024-06-10T10:23
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выборы в европарламент — 2024
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии."Сегодня мы провели выборы в Будапеште и в Венгрии и выиграли и те, и другие", - сказал Орбан, выступая в предвыборном штабе альянса.По его словам, направленная на мир позиция правительства Венгрии "получила усиление"."Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир", - отметил Орбан.По данным Национального избирательного офиса, правящий альянс набирает 11 мест из 21. В прошлом цикле у них было 13 мест.
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в мире, венгрия, виктор орбан, европарламент, будапешт, выборы в европарламент — 2024
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Европарламент, Будапешт, Выборы в Европарламент — 2024
Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии
Орбан: правящие партии Венгрии победили на выборах в ЕП, избиратели выбрали мир