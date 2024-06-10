https://ria.ru/20240610/vengriya-1951844507.html

Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии

Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии - РИА Новости, 10.06.2024

Орбан заявил о победе правящих партий на выборах в ЕП в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:59

2024-06-10T01:59

2024-06-10T10:23

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виктор орбан

европарламент

будапешт

выборы в европарламент — 2024

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о победе правящего альянса Фидес-Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламент и местных выборах в Венгрии."Сегодня мы провели выборы в Будапеште и в Венгрии и выиграли и те, и другие", - сказал Орбан, выступая в предвыборном штабе альянса.По его словам, направленная на мир позиция правительства Венгрии "получила усиление"."Что касается послания выборов в Европарламент, то можно сказать, что в Венгрии граждане чётко выразили, что хотят мира. Если надо выбирать между войной и миром, они выбирают мир", - отметил Орбан.По данным Национального избирательного офиса, правящий альянс набирает 11 мест из 21. В прошлом цикле у них было 13 мест.

https://ria.ru/20240610/adg-1951843648.html

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