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В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке - РИА Новости, 10.06.2024
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00:56 10.06.2024 (обновлено: 12:56 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vengriya-1951840884.html
В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке
В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке - РИА Новости, 10.06.2024
В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке
Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:56
2024-06-10T12:56
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис. В 2019 году явка составила 43,58%, тогда проголосовали 3,47 миллиона человек. "Что касается явки, то она самая высокая за всё время, что на местных выборах, что на выборах в Европарламент. Это показывает, что венгерские граждане ясно и точно понимают ставку выборов - хотим мы войны или мира", - сказал директор по коммуникациям правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер, выступая в предвыборном штабе альянса. Он поблагодарил избирателей, которые поддержали "выступающих за мир премьер-министра и партийный альянс". Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
https://ria.ru/20240610/avstriya-1951840588.html
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в мире, венгрия, брюссель, европа, виктор орбан, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024
В мире, Венгрия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия, Выборы в Европарламент — 2024
В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке

Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%

© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEKЖенщины голосуют на избирательном участке недалеко от Будапешта, Венгрия. 9 июня 2024
Женщины голосуют на избирательном участке недалеко от Будапешта, Венгрия. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEK
Женщины голосуют на избирательном участке недалеко от Будапешта, Венгрия. 9 июня 2024
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис.
В 2019 году явка составила 43,58%, тогда проголосовали 3,47 миллиона человек.
"Что касается явки, то она самая высокая за всё время, что на местных выборах, что на выборах в Европарламент. Это показывает, что венгерские граждане ясно и точно понимают ставку выборов - хотим мы войны или мира", - сказал директор по коммуникациям правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер, выступая в предвыборном штабе альянса.
Он поблагодарил избирателей, которые поддержали "выступающих за мир премьер-министра и партийный альянс".
Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль и главный кандидат на европейских выборах Харальд Вилимский стоят на сцене во время предвыборного мероприятия в Вене. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Австрийская партия свободы лидирует на выборах в Европарламент
00:53
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета.
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо с членами партии во время пресс-конференции по итогам выборов в Европейский парламент в Мадриде. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Народная партия Испании победила на выборах в Европарламент, пишут СМИ
00:39
 
В миреВенгрияБрюссельЕвропаВиктор ОрбанЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссияВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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