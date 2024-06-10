https://ria.ru/20240610/vengriya-1951840884.html

В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке

В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке - РИА Новости, 10.06.2024

В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке

Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:56

2024-06-10T00:56

2024-06-10T12:56

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис. В 2019 году явка составила 43,58%, тогда проголосовали 3,47 миллиона человек. "Что касается явки, то она самая высокая за всё время, что на местных выборах, что на выборах в Европарламент. Это показывает, что венгерские граждане ясно и точно понимают ставку выборов - хотим мы войны или мира", - сказал директор по коммуникациям правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер, выступая в предвыборном штабе альянса. Он поблагодарил избирателей, которые поддержали "выступающих за мир премьер-министра и партийный альянс". Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета. Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

https://ria.ru/20240610/avstriya-1951840588.html

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