В Венгрии выборы в Европарламент прошли при рекордной явке
Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%
© AFP 2024 / ATTILA KISBENEDEKЖенщины голосуют на избирательном участке недалеко от Будапешта, Венгрия. 9 июня 2024
Женщины голосуют на избирательном участке недалеко от Будапешта, Венгрия. 9 июня 2024
БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Выборы в Европарламент завершились в Венгрии при рекордно высокой явке в 56,67%, сообщил Национальный избирательный офис.
В 2019 году явка составила 43,58%, тогда проголосовали 3,47 миллиона человек.
"Что касается явки, то она самая высокая за всё время, что на местных выборах, что на выборах в Европарламент. Это показывает, что венгерские граждане ясно и точно понимают ставку выборов - хотим мы войны или мира", - сказал директор по коммуникациям правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер, выступая в предвыборном штабе альянса.
Он поблагодарил избирателей, которые поддержали "выступающих за мир премьер-министра и партийный альянс".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является Давидом, которого следует избегать Голиафу, а для того, чтобы остаться свободной и суверенной страной, ей надо "захватить" Брюссель на выборах в Европарламент. По его словам, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии, потому что мировой порядок, построенный на ее основе, потерпел крах. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6-9 июня 2024 года, затем обновится состав Еврокомиссии и Евросовета.
Ранее Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что выборы в Европарламент летом легко могут поменять состав европейских лидеров, которые уже не служат интересам своих избирателей. Он также говорил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями.
По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт - это плохая пародия на СССР. Он отмечал, что "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.