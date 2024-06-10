https://ria.ru/20240610/vengriya-1951840476.html
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент
Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:53
2024-06-10T00:53
2024-06-10T10:23
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выборы в европарламент — 2024
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после обработки 40% бюллетеней. Альянс предварительно получает 11 мест в Европарламенте из 21. В предыдущем цикле у правящих венгерских партий было 13 мандатов. На втором месте партия Tisza нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. Ее предварительный результат - 31,07% и 7 мест в Европарламенте. В предыдущем цикле партия там представлена не была.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Венгрия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%