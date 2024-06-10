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Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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00:53 10.06.2024 (обновлено: 10:23 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/vengriya-1951840476.html
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент
Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:53
2024-06-10T10:23
в мире
венгрия
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после обработки 40% бюллетеней. Альянс предварительно получает 11 мест в Европарламенте из 21. В предыдущем цикле у правящих венгерских партий было 13 мандатов. На втором месте партия Tisza нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. Ее предварительный результат - 31,07% и 7 мест в Европарламенте. В предыдущем цикле партия там представлена не была.
https://ria.ru/20240610/ispaniya-1951839345.html
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в мире, венгрия, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Венгрия, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент

Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после обработки 40% бюллетеней.
Альянс предварительно получает 11 мест в Европарламенте из 21. В предыдущем цикле у правящих венгерских партий было 13 мандатов.
Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо с членами партии во время пресс-конференции по итогам выборов в Европейский парламент в Мадриде. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Народная партия Испании победила на выборах в Европарламент, пишут СМИ
00:39
На втором месте партия Tisza нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. Ее предварительный результат - 31,07% и 7 мест в Европарламенте. В предыдущем цикле партия там представлена не была.
 
В миреВенгрияЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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