https://ria.ru/20240610/vengriya-1951840476.html

Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент

Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

Правящий альянс Венгрии "Фидес-ХДНП" лидирует на выборах в Европарламент

Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T00:53

2024-06-10T00:53

2024-06-10T10:23

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выборы в европарламент — 2024

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БУДАПЕШТ, 10 июн - РИА Новости. Правящий альянс Венгрии "Фидес-Христианско-демократическая народная партия" лидирует на выборах в ЕП с 43,77%, сообщил Национальный избирательный офис после обработки 40% бюллетеней. Альянс предварительно получает 11 мест в Европарламенте из 21. В предыдущем цикле у правящих венгерских партий было 13 мандатов. На втором месте партия Tisza нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра. Ее предварительный результат - 31,07% и 7 мест в Европарламенте. В предыдущем цикле партия там представлена не была.

https://ria.ru/20240610/ispaniya-1951839345.html

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Максим Горбачев

в мире, венгрия, европарламент, выборы в европарламент — 2024