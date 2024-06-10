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В Крыму предупредили о вбросах об ударах в День России
В Крыму предупредили о вбросах об ударах в День России - РИА Новости, 10.06.2024
В Крыму предупредили о вбросах об ударах в День России
В крымских группах в соцсетях зафиксированы вражеские вбросы о предупреждениях якобы о возможных авиационных ударах по полуострову в День России, сообщил... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:51
2024-06-10T15:51
2024-06-10T15:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
олег крючков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. В крымских группах в соцсетях зафиксированы вражеские вбросы о предупреждениях якобы о возможных авиационных ударах по полуострову в День России, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале. "С самого утра крымские группы в социальных сетях засыпаны вражескими вбросами, с якобы предубеждениями МЧС и МВД о возможных авиационных ударах в День России. Обычная тактика украинского ЦИПСо (Центр информационно-психологических операций Украины ВСУ). Запугать и попытаться испортить праздник. Не выйдет", - написал Крючков. Он также опубликовал один из примеров вбросов якобы с Telegram-канала крымского управления МЧС о предупреждении возможных массированных ракетных ударов с 10 по 12 июня. Крючков подчеркнул, что системами ПВО полуостров надежно прикрыт. "Доверяйте только официальным источникам информации", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20230921/informataki-1897686549.html
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россия, украина, олег крючков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Олег Крючков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Крыму предупредили о вбросах об ударах в День России
Советник главы Крыма Крючков предупредил о вбросах об авиаударах в День России