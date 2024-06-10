https://ria.ru/20240610/vandalizm-1952023928.html

Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм

Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм - РИА Новости, 10.06.2024

Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм

Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:58

2024-06-10T17:58

2024-06-10T17:58

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Нам необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объекта (культурного наследия - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240314/ostanovka-1933011057.html

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александр хинштейн, госдума рф