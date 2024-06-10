https://ria.ru/20240610/vandalizm-1952023928.html
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм - РИА Новости, 10.06.2024
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм
Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:58
2024-06-10T17:58
2024-06-10T17:58
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Нам необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объекта (культурного наследия - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240314/ostanovka-1933011057.html
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александр хинштейн, госдума рф
Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм на объектах культуры