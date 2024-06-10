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Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм - РИА Новости, 10.06.2024
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17:58 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/vandalizm-1952023928.html
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм - РИА Новости, 10.06.2024
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм
Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:58
2024-06-10T17:58
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Нам необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объекта (культурного наследия - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
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александр хинштейн, госдума рф
Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм

Хинштейн призвал ужесточить ответственность за вандализм на объектах культуры

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объектов культурного наследия, считает глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Нам необходимо ужесточить ответственность за вандализм, ненадлежащее содержание объекта (культурного наследия - ред.)", - написал он в своем Telegram-канале.
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