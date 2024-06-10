Рейтинг@Mail.ru
Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/urozhaynoe-1952031738.html
Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном
Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном - РИА Новости, 10.06.2024
Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:42
2024-06-10T18:42
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
безопасность
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_4e1c66c45f717d92ab31bb0e11f4c5cd.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о тяжелых боях в районе Урожайного в ДНР. По словам Рогова, на времевском направлении российские войска наносят упредительные удары тяжелыми огнеметными системами, не позволяя противнику подтягивать резервы. "Тяжелые бои также продолжаются в Урожайном. Есть улучшение положения наших войск по переднему краю", - подчеркнул Рогов. МО РФ в субботу сообщало, что российские ВС нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и САУ 2С1 "Гвоздика". Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила Старомайорское.
https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942698503_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2590b0eaff81d89518c5284717f87ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном

Рогов: в Урожайном в ДНР продолжаются тяжелые бои, но есть улучшение положения

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о тяжелых боях в районе Урожайного в ДНР.
По словам Рогова, на времевском направлении российские войска наносят упредительные удары тяжелыми огнеметными системами, не позволяя противнику подтягивать резервы.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Новая тактика". К чему готовятся российские войска
5 июня, 08:00
"Тяжелые бои также продолжаются в Урожайном. Есть улучшение положения наших войск по переднему краю", - подчеркнул Рогов.
МО РФ в субботу сообщало, что российские ВС нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и САУ 2С1 "Гвоздика".
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила Старомайорское.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьБезопасностьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала