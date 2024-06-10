https://ria.ru/20240610/urozhaynoe-1952031738.html

Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном

Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном - РИА Новости, 10.06.2024

Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T18:42

2024-06-10T18:42

2024-06-10T18:42

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

безопасность

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о тяжелых боях в районе Урожайного в ДНР. По словам Рогова, на времевском направлении российские войска наносят упредительные удары тяжелыми огнеметными системами, не позволяя противнику подтягивать резервы. "Тяжелые бои также продолжаются в Урожайном. Есть улучшение положения наших войск по переднему краю", - подчеркнул Рогов. МО РФ в субботу сообщало, что российские ВС нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и САУ 2С1 "Гвоздика". Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила Старомайорское.

https://ria.ru/20240605/obstanovka-1950413860.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, запорожская область, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф