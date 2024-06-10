Рогов сообщил о тяжелых боях в Урожайном
Рогов: в Урожайном в ДНР продолжаются тяжелые бои, но есть улучшение положения
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о тяжелых боях в районе Урожайного в ДНР.
По словам Рогова, на времевском направлении российские войска наносят упредительные удары тяжелыми огнеметными системами, не позволяя противнику подтягивать резервы.
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"Тяжелые бои также продолжаются в Урожайном. Есть улучшение положения наших войск по переднему краю", - подчеркнул Рогов.
МО РФ в субботу сообщало, что российские ВС нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригаде ВСУ в районе Урожайного, ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей и САУ 2С1 "Гвоздика".
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ "Восток" освободила Старомайорское.
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