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США и Польша создали коммуникационную группу по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraine-1951999277.html
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине
США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины, сообщает Госдеп. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:41
2024-06-10T16:41
в мире
польша
украина
россия
дональд туск
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины, сообщает Госдеп. "США и Польша совместно создали новую коммуникационную группу по Украине, базирующуюся в Варшаве, для поддержки Украины в борьбе с агрессией России в информационном пространстве", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Как сообщает госдеп, в рамках группы союзники США будут координировать обмен сообщениями и содействовать "точному освещению" украинских событий, "разоблачая манипуляции" российской стороны. Ранее в июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
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в мире, польша, украина, россия, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Россия, Дональд Туск, Специальная военная операция на Украине
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине

Госдеп: США и Польша создали коммуникационную группу по ситуации на Украине

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины, сообщает Госдеп.
"США и Польша совместно создали новую коммуникационную группу по Украине, базирующуюся в Варшаве, для поддержки Украины в борьбе с агрессией России в информационном пространстве", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Как сообщает госдеп, в рамках группы союзники США будут координировать обмен сообщениями и содействовать "точному освещению" украинских событий, "разоблачая манипуляции" российской стороны.
Ранее в июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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