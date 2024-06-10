https://ria.ru/20240610/ukraine-1951999277.html
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине - РИА Новости, 10.06.2024
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине
США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины, сообщает Госдеп. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:41
2024-06-10T16:41
2024-06-10T16:41
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дональд туск
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США и Польша создали коммуникационную группу для продвижения своей повестки о событиях вокруг Украины, сообщает Госдеп. "США и Польша совместно создали новую коммуникационную группу по Украине, базирующуюся в Варшаве, для поддержки Украины в борьбе с агрессией России в информационном пространстве", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства. Как сообщает госдеп, в рамках группы союзники США будут координировать обмен сообщениями и содействовать "точному освещению" украинских событий, "разоблачая манипуляции" российской стороны. Ранее в июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о создании польской комиссии по расследованию "российского влияния", которое якобы имело место в стране в последние годы. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, польша, украина, россия, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Россия, Дональд Туск, Специальная военная операция на Украине
США и Польша создали коммуникационную группу по Украине
Госдеп: США и Польша создали коммуникационную группу по ситуации на Украине