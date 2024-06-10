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Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952048728.html
Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России
Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России - РИА Новости, 10.06.2024
Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России
Для США кровь тысяч людей на Украине является котировкой стоимости сырья и шансом насытить контрактами собственный военно-промышленный комплекс, заявил посол... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T19:57
2024-06-10T19:57
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Для США кровь тысяч людей на Украине является котировкой стоимости сырья и шансом насытить контрактами собственный военно-промышленный комплекс, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления американских законодателей о ценности "ресурсов на Украине". "Вот она - настоящая экономика конфликта для Америки. Кровь тысяч людей есть котировка за банальное сырье для аккумуляторов. А также - шанс насытить контрактами свой ВПК", - сообщил он журналистам. По словам Антонова, подобные высказывания американских политиков отражают суть неоколониального подхода США и свидетельствуют о стремлении сохранить для американских компаний возможность пользоваться ресурсами "марионеточной республики". "Когда речь идет о триллионах долларов, здесь готовы принести в жертву всех украинцев", - подчеркнул Антонов. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы якобы достанутся РФ и Китаю.* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Цены на нефть, Анатолий Антонов, В мире
Для США кровь людей на Украине стала котировкой сырья, заявил посол России

Антонов: для США кровь украинцев стала шансом насытить контрактами свой ВПК

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Для США кровь тысяч людей на Украине является котировкой стоимости сырья и шансом насытить контрактами собственный военно-промышленный комплекс, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления американских законодателей о ценности "ресурсов на Украине".
"Вот она - настоящая экономика конфликта для Америки. Кровь тысяч людей есть котировка за банальное сырье для аккумуляторов. А также - шанс насытить контрактами свой ВПК", - сообщил он журналистам.
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По словам Антонова, подобные высказывания американских политиков отражают суть неоколониального подхода США и свидетельствуют о стремлении сохранить для американских компаний возможность пользоваться ресурсами "марионеточной республики".
"Когда речь идет о триллионах долларов, здесь готовы принести в жертву всех украинцев", - подчеркнул Антонов.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США не могут позволить себе проиграть в конфликте на Украине, поскольку в этом случае им не достанутся украинские природные ресурсы, стоимость которых политик оценивает в 10-12 триллионов долларов. По словам Грэма*, Украина "сидит на золотой жиле" и может считаться "богатейшей страной во всей Европе". Однако, по его мнению, в случае проигрыша Киева в конфликте все ее ресурсы якобы достанутся РФ и Китаю.
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