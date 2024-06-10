https://ria.ru/20240610/ukraina-1952047233.html

СМИ: инициатива Китая и Бразилии по Украине повлияет на следующий саммит

СМИ: инициатива Китая и Бразилии по Украине повлияет на следующий саммит - РИА Новости, 10.06.2024

СМИ: инициатива Китая и Бразилии по Украине повлияет на следующий саммит

Совместная инициатива Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса с участием и Москвы, и Киева, вероятно, повлияет на следующий мирный саммит по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T19:47

2024-06-10T19:47

2024-06-10T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

китай

бразилия

россия

украина

германия

саудовская аравия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совместная инициатива Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса с участием и Москвы, и Киева, вероятно, повлияет на следующий мирный саммит по Украине, который может пройти в ближайшие месяцы в Саудовской Аравии, считает немецкий журнал Spiegel. "Этот конкурирующий проект мог бы повлиять на следующий саммит, который должен последовать за встречей в Бюргенштоке. Очевидно, что саммит планируется в Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие месяцы. Русские также должны участвовать в нем... Очевидно, и китайско-бразильский проект сыграет свою роль на саммите в Саудовской Аравии", - пишет издание. Журнал отмечает, что в инициативе речь идет о деэскалации конфликта и прямых переговорах между враждующими сторонами. Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240610/zelenskiy-1952017737.html

китай

бразилия

россия

украина

германия

саудовская аравия

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в мире, китай, бразилия, россия, украина, германия, саудовская аравия