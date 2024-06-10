СМИ: инициатива Китая и Бразилии по Украине повлияет на следующий саммит
Spiegel: инициатива КНР и Бразилии по Украине может повлиять на следующий саммит
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Совместная инициатива Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса с участием и Москвы, и Киева, вероятно, повлияет на следующий мирный саммит по Украине, который может пройти в ближайшие месяцы в Саудовской Аравии, считает немецкий журнал Spiegel.
"Этот конкурирующий проект мог бы повлиять на следующий саммит, который должен последовать за встречей в Бюргенштоке. Очевидно, что саммит планируется в Саудовской Аравии, возможно, в ближайшие месяцы. Русские также должны участвовать в нем... Очевидно, и китайско-бразильский проект сыграет свою роль на саммите в Саудовской Аравии", - пишет издание.
Журнал отмечает, что в инициативе речь идет о деэскалации конфликта и прямых переговорах между враждующими сторонами.
Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
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