В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП
Сакс: итоги выборов в ЕП показывают усталость Европы от конфликта на Украине
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.
"Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", — написал он.
С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
"Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", — написал он.
С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.