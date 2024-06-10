https://ria.ru/20240610/ukraina-1951967349.html

В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП

В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024

В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП

Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Европейцы... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:15

2024-06-10T15:15

2024-06-10T15:15

специальная военная операция на украине

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европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", — написал он.С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951888644.html

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в мире, украина, европарламент, евросоюз