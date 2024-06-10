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В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951967349.html
В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП
В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП - РИА Новости, 10.06.2024
В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП
Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Европейцы... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:15
2024-06-10T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X."Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", — написал он.С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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в мире, украина, европарламент, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европарламент, Евросоюз
В США сообщили Украине тревожные новости после выборов в ЕП

Сакс: итоги выборов в ЕП показывают усталость Европы от конфликта на Украине

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Результаты выборов в Европарламент показывают усталость европейцев от украинского конфликта, написал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

"Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии подал в отставку. Сунак и Макрон могут уйти в следующем месяце. Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для Байдена", — написал он.

С 6 по 9 июня в странах ЕС проходили выборы в Европарламент. По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла только третье место с 14,4% голосов при выборах в ЕП, а партия Эммануэля Макрона "Возрождение" во Франции находится на втором месте с 15,4% голосов. Президент Франции на фоне низких предварительных результатов своей партии выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание Франции и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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