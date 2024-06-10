https://ria.ru/20240610/ukraina-1951923062.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.06.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:42

2024-06-10T12:42

2024-06-10T12:43

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 12.29. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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Ольга Фомченкова

в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины