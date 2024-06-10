https://ria.ru/20240610/ucheniya-1951972866.html
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО - РИА Новости, 10.06.2024
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО
Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:35
2024-06-10T15:35
2024-06-10T15:35
в мире
космос - риа наука
нидерланды
литва
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_0:196:2736:1735_1920x0_80_0_0_4b3c653a98d281926bbdbda6fb2323bd.jpg
ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны страны в понедельник в соцсети Х."Семь кораблей Королевского флота (Нидерландов) примут участие в крупном мероприятии НАТО - учениях Baltops - вместе с 19 партнерами по НАТО", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Как отмечается, цель учений – внести вклад в морскую безопасность и стабильность в регионе. Военные маневры призваны способствовать повышению боеготовности стран-членов Альянса. По данным минобороны Нидерландов, всего страны-члены НАТО предоставили для учений порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей. В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.
https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html
нидерланды
литва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799638635_210:0:2642:1824_1920x0_80_0_0_0e8f5f9ded2ad7af522db056c7e6b5a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, нидерланды, литва, германия, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Нидерланды, Литва, Германия, НАТО
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО
ВМС Нидерландов: семь кораблей примут участие в учениях НАТО Baltops
ГААГА, 10 июн - РИА Новости.
Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны страны в понедельник в соцсети Х
.
«
"Семь кораблей Королевского флота (Нидерландов) примут участие в крупном мероприятии НАТО - учениях Baltops - вместе с 19 партнерами по НАТО", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как отмечается, цель учений – внести вклад в морскую безопасность и стабильность в регионе. Военные маневры призваны способствовать повышению боеготовности стран-членов Альянса.
По данным минобороны Нидерландов, всего страны-члены НАТО предоставили для учений порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей.
В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.