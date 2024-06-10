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Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО - РИА Новости, 10.06.2024
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15:35 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/ucheniya-1951972866.html
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО - РИА Новости, 10.06.2024
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО
Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:35
2024-06-10T15:35
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ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны страны в понедельник в соцсети Х.&quot;Семь кораблей Королевского флота (Нидерландов) примут участие в крупном мероприятии НАТО - учениях Baltops - вместе с 19 партнерами по НАТО&quot;, - говорится в сообщении оборонного ведомства.Как отмечается, цель учений – внести вклад в морскую безопасность и стабильность в регионе. Военные маневры призваны способствовать повышению боеготовности стран-членов Альянса. По данным минобороны Нидерландов, всего страны-члены НАТО предоставили для учений порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей. В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.
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в мире, космос - риа наука, нидерланды, литва, германия, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Нидерланды, Литва, Германия, НАТО
Нидерланды направят семь кораблей для участия в морских учениях НАТО

ВМС Нидерландов: семь кораблей примут участие в учениях НАТО Baltops

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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ГААГА, 10 июн - РИА Новости. Королевские военно-морские силы Нидерландов направляют семь кораблей для участия в крупнейших на Балтике морских учениях НАТО Baltops, сообщило минобороны страны в понедельник в соцсети Х.
«

"Семь кораблей Королевского флота (Нидерландов) примут участие в крупном мероприятии НАТО - учениях Baltops - вместе с 19 партнерами по НАТО", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отмечается, цель учений – внести вклад в морскую безопасность и стабильность в регионе. Военные маневры призваны способствовать повышению боеготовности стран-членов Альянса.
По данным минобороны Нидерландов, всего страны-члены НАТО предоставили для учений порядка 9 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей.
В Литве 5 июня начались крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24. В них принимают участие 20 стран Североатлантического альянса: Бельгия, Нидерланды, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Литва, Латвия, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Турция, Великобритания, Италия и США. Мероприятия проводятся по всему бассейну Балтийского моря, а также на суше в Швеции, Польше, Германии и Литве.
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