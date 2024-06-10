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В Вологде мужчину заподозрили в убийстве преподавателя университета - РИА Новости, 10.06.2024
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18:17 10.06.2024 (обновлено: 18:18 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/ubiystvo-1952026826.html
В Вологде мужчину заподозрили в убийстве преподавателя университета
В Вологде мужчину заподозрили в убийстве преподавателя университета - РИА Новости, 10.06.2024
В Вологде мужчину заподозрили в убийстве преподавателя университета
Уроженец Таджикистана подозревается в убийстве своей сожительницы - преподавателя Вологодского государственного университета, по решению суда он заключен под... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T18:17
2024-06-10T18:18
происшествия
таджикистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Уроженец Таджикистана подозревается в убийстве своей сожительницы - преподавателя Вологодского государственного университета, по решению суда он заключен под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. "Вологодский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования, а именно по 7 августа 2024 года", - сообщает пресс-служба судов. По версии следствия, 7 июня 2024 года в квартире дома на улице Конева мужчина в ходе конфликта задушил 36-летнюю женщину, а затем нанес ей удар ножом в грудь. От полученных травм сожительница скончалась на месте. По данным пресс-службы судов, мужчина попытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали в больницу, подозреваемый остался жив. Уточняется, что в настоящее время подозреваемый переведен в специализированное медицинское учреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.
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происшествия, таджикистан
Происшествия, Таджикистан
В Вологде мужчину заподозрили в убийстве преподавателя университета

В Вологде уроженца Таджикистана заподозрили в убийстве сожительницы

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Уроженец Таджикистана подозревается в убийстве своей сожительницы - преподавателя Вологодского государственного университета, по решению суда он заключен под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Вологодский городской суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного расследования, а именно по 7 августа 2024 года", - сообщает пресс-служба судов.
По версии следствия, 7 июня 2024 года в квартире дома на улице Конева мужчина в ходе конфликта задушил 36-летнюю женщину, а затем нанес ей удар ножом в грудь. От полученных травм сожительница скончалась на месте.
По данным пресс-службы судов, мужчина попытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали в больницу, подозреваемый остался жив.
Уточняется, что в настоящее время подозреваемый переведен в специализированное медицинское учреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.
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