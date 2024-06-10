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СК в Адыгее завел еще два дела после убийства трехлетней девочки отцом

СК в Адыгее завел еще два дела после убийства трехлетней девочки отцом - РИА Новости, 10.06.2024

СК в Адыгее завел еще два дела после убийства трехлетней девочки отцом

Следователи СК в Адыгее после гибели трёхлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка и должностных... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:59

2024-06-10T14:59

2024-06-10T15:00

происшествия

россия

адыгейск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Следователи СК в Адыгее после гибели трёхлетней девочки, которую до смерти избил отец, завели еще два уголовных дела – в отношении матери ребенка и должностных лиц органов опеки, сообщили в СУСК РФ по республике. В минувший вторник в прокуратуре региона заявили о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска нанес своей 3-летней дочери телесные повреждения, от которых ребенок скончался. Уточнялось, что ребёнок проживал с родителями с марта. Ранее он находился в социальном учреждении. "Возбуждено уголовное дело в отношении матери девочки по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования "Город Адыгейск" по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)", - говорится в сообщении. По данным следственного управления, ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны родителей, при этом мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала жестокому обращению с дочкой. Кроме того, следствие установлено, что со 2 апреля по 30 мая должностные лица органов опеки и попечительства местной администрации небрежно отнеслись к своим должностным обязанностям, они своевременно не установили в семье погибшей девочки обстоятельства, которые угрожали ее жизни и здоровью.

https://ria.ru/20240607/buryatiya-1951400951.html

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происшествия, россия, адыгейск, следственный комитет россии (ск рф)